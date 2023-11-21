«Карлсон, который жил на крыше» госпитализирован с обморожениями и переохлаждением

В человеческой трагедии теперь разбираются медики и соцработники.

С улицы Стаханова в областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями госпитализирован 52-летний «мужчина в самом рассвете сил», оказавшийся в сложной жизненной ситуации.



Мужчина из Подмосковья отбывал наказание в местах лишения свободы в Ельце. После освобождения его выпустили со справкой, которую мужчина потерял. Восстанавливать документы он почему-то не стал, а поселился на крыше в одном из домов по улице Стаханова в Липецке. Но вчера резко похолодало, выпал снег и мужчина оказался в сугробе, из которого подняться сам уже не смог: сердобольные «соседи» по дому вызвали ему «Скорую помощь».



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали обморожения II и III степеней рук и ног и переохлаждение.



Теперь в сложной жизненной ситуации, в которой оказался 52-летний мужчина, разбираются врачи и соцработники: ему ищут тёплые вещи и помогают начать восстанавливать документы. Оказывается, чтобы это сделать, ни паспорт, ни прописка, вовсе необязательны — а поселившийся на крыше мужчина просто-напросто об этом не знал, и предполагал, что всё в его жизни уже потеряно.