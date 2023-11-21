Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка

В четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге.

Сегодня перед началом сессии Липецкого горсовета мэрия внесла еще один вопрос в повестку дня: изменения «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка».



Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что еще на этапе технической подготовки к запуску проекта его ведомство получило много просьб, в том числе депутатов городского и областного Советов, об увеличении числа тех, кто сможет парковаться бесплатно. В итоге после всех согласований количество льготников увеличилось по сравнению с первоначальными 20 тысячами более чем вдвое, до 50 тысяч человек.



Павел Звонарев продемонстрировал слайд с перечнем льготников, которых — 17 категорий. На 13 категорий больше, чем в Рязани и Санкт-Петербурге, на 11 — чем в Белгороде и на 10 — чем в Воронеже. Если в Рязани бесплатно парковаться могут только многодетные семьи, собственники электромобилей и резиденты (жители домов, у которых находятся платные стоянки), то в Липецке помимо них бесплатная парковка положена участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной и фронтовиков, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, узникам концлагерей, чернобыльцам, Почетным гражданам города и области, участникам СВО и членам их семей. В мэрии также подумывают над тем, чтобы предоставить право бесплатной парковки автомобилям социального такси.



— Просим поддержать нашу инициативу по увеличению числа льготников, — обратился к депутатам Павел Звонарев.



Депутат Алексей Харин ретранслировал поступившее к нему обращение владельцев бизнеса, размещенного на улицах Зегеля и Плеханова. Им не будет хватать выделенных на бесплатную стоянку 15 минут для разгрузки машин.



На этот вопрос ответила глава города. Евгения Уваркина сказала, что на этих улицах магазины, кафе и рестораны находятся на первых этажах многоквартирных домов, находящихся на красных линиях. Для того, чтобы разгрузиться, есть время до восьми утра, когда на улицах еще мало людей. Как раз с 08:00 и до 20:00 будет взиматься плата за парковку. «Предприниматели это должны понимать, что небезопасно и разгружать товар через двери магазина, и принимать покупателей. Так что это еще один стимул для бизнеса принимать товар в то время, когда это безопасно для их посетителей».



Депутат Вера Урываева зашла к проблеме не получивших льгот предпринимателей с другой стороны. Она выразила уверенность в том, что все парковки будут заставлены машинами резидентов, жильцов домов, попавших в зону платного парковки, ведь за право бесплатной стоянки они заплатят раз в год взнос всего лишь в полторы тысячи рублей. Жители центра будут, таким образом, постоянно оставлять свои машины на паркинге, что лишает смысла саму идею платных парковок.



— Правильный вопрос. В собственности липчан находится большое количество машин. Из-за этого у нас есть проблема стесненности, нехватки мест во дворах. Мы хотим увеличить пропускную способность для посетителей магазинов и организаций, но у нас может появиться проблема, о которой вы говорите. Надо этот вопрос изучить, — сказала мэр.



Вера Урываева спросила еще и о том, кто будет чистить парковки от снега? Сегодня с утра все размеченные под платные парковки места были в снегу.



Глава Липецка ответила, что чистить снег на платных парковках будет содержащая их муниципальная организация, и что все средства от штрафов за нарушение правил парковки водителями мэрия будут расходовать, в том числе, на их содержание.



Депутаты единогласно проголосовали за предложение городской администрации. О том, когда в горсовет внесут нормативные документы о софинансирование из бюджета шлагбаумов для дворов, никто не спросил, хотя ранее мэрия обещала предоставить их на рассмотрение депутатов в ноябре.



Напомним, что платные парковки на 830 мест на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской, Желябова и Угловой должно заработать во второй половине декабря. Плату будут взимать по будням с 08:00 до 20:00. Час парковки обойдется в 34 рубля. Жильцы домов, возле которых организована платная парковка, смогут купить годовой абонемент за 1508 рублей.