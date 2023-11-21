23-летняя женщина похитила из сарая 34 банки соленьев и 70 килограммов картофеля

Женщина оставила односельчанок без запасов.

23-летняя неработающую жительницу Добринки подозревают в двух кражах продуктов из веранды и сарая односельчанок. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, с 14 по 19 ноября подозреваемая смогла подобрать ключ к сараю 49-летней женщины и похитила 34 банки соленьев объёмом от 0,5 до 3 литров и более 70 килограммов картофеля. Потерпевшая оценила ущерб в 15 000 рублей.А c 24 на 25 ноября подозреваемая разбила окно и залезла в веранду дома 57-летней женщины, после чего похитила продукты на общую сумму 2500 рублей.Похищенные продукты изъяты. Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до шести лет лишения свободы.