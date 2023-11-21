Происшествия
31 минуту назад
Среди погибших на трассе «Дон» — шестилетний мальчик
За сутки на дорогах области три человека погибли и семеро пострадали.
Среди погибших во вчерашней аварии на трассе «Дон» — шестилетний мальчик. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области. Напомним 20 ноября около часа дня на альтернативном участке трассы столкнулись «Лада Ларгус» с 50-летним водителем и грузовик «Исузу» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии п огибли три пассажира «Ларгуса», оба водителя госпитализированы. По данным полиции, водитель «Ларгуса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Еще одна авария на трассе «Дон» произошла вчера в Задонского районе. Около 12 ночи 51-летний водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водителя госпитализировали.
В Липецке на улице Белана 43-летний водитель «Ниссана» наехал на автомобили «Сузуки» под управлением 46-летнего мужчины, «Опель» с 50-летним водителем и «Вольво» под управлением 21-летнего парня. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «Сузуки» — женщина доставлена в больницу.
Еще одна авария на трассе «Дон» произошла вчера в Задонского районе. Около 12 ночи 51-летний водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водителя госпитализировали.
В Липецке на улице Белана 43-летний водитель «Ниссана» наехал на автомобили «Сузуки» под управлением 46-летнего мужчины, «Опель» с 50-летним водителем и «Вольво» под управлением 21-летнего парня. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «Сузуки» — женщина доставлена в больницу.