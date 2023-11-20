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4 минуты назад

Диетолог назвал ускоряющие старение конфеты

#здоровье #продукты #конфеты

Диетолог Гинзбург напомнил россиянам о потенциальном вреде привычки пить чай с конфетами.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что конфеты, в составе которых есть заменитель масла какао, ускоряют старение организма, - пишет "Москва 24".

По его словам, некоторые производители могут изготавливать сладости из некачественных продуктов, что негативно сказывается на здоровье человека.

"В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред", – предупредил специалист.

"Употребление конфет с заменителем масла какао ускоряет старение. Раньше наступают возрастные болезни, тот же самый атеросклероз", - отметил диетолог.
#здоровье #продукты #конфеты

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