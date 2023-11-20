В мире

54 минуты назад

Подводная лодка Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане

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#подлодка

Катастрофы удалось избежать благодаря инженерам в кормовой части, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) типа Vanguard Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании чуть не утонула в Атлантическом океане. Причиной стал сбой в работе одного из глубиномеров, - пишет Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

Отмечается, что подлодка погружалась на максимальную глубину, на ее борту находились 140 членов экипажа, а также баллистические ракеты Судного дня Trident II. АПЛ готовилась выйти на патрулирование, когда датчики, показывающие глубину, перестали работать. Из-за этого командный состав был уверен, что судно больше не погружается, хотя все оказалось ровно наоборот.

В обязанности инженеров не входит контролировать глубину погружения подлодки, но они увидели, на какой глубине находятся, и поняли, что что-то не так, - пояснил источник издания.

Подлодка почти вошла в "опасную зону", когда инженеры в кормовой части с помощью второго глубиномера заметили сбой в работе глубиномера и подняли тревогу. Технически субмарина все еще находилась в пределах глубины, на которой могла функционировать, хоть ее и не должно было там быть. В то же время если бы она продолжила погружаться, о последствиях "даже не стоит думать". Неизвестно, о какой именно глубине погружения, а также конкретной АПЛ идет речь, - говорится в сообщении британского таблоида.

Британское командование начало расследование случившегося.
19
#подлодка

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