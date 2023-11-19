Погода в Липецке

56 минут назад

Южный циклон принесет в Липецкую область снег

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#погода
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Южный циклон принесет в Липецкую область снег

20 и 21 ноября Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов южного циклона - ожидается снег разной интенсивности. 22 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 ноября - 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы, 22 ноября – 8-9 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшой, днем сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от -2 до -7 градусов, днем она составит от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой, днем сильный снег, метель. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 20 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993году – 21 градус мороза.
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#погода
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