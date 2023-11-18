Сегодня Покотыло. Липчане взяли зеркальный реванш у вчерашних обидчиков

Опять зрители увидели один-единственный гол.

Вторая встреча липецкой мини-футбольной команды в Новосибирске с «Сибиряком» вновь завершилась со счётом – 1:0. Но если вчера с минимальным преимуществом победили хозяева, то сегодня точный удар нашего Александра Коробейникова принёс победу липецкой дружине.

Решающий мяч был забит уже на 2-й минуте игры и вновь сработала «коммунистическая связка» бывших игроков КПРФ-2: Руслан Курбанов ввёл мяч из-за боковой, а Александр Коробёйников издали уложит мяч точно в нижний угол ворот хозяев. Тем самым прервалась «сухая» серия вратаря «Новосибирска» Ильи Беспалова, который до этого умудрялся держать свои ворота на замке два поединка: в Новокузнецке с «Сиб-Транзитом» (2:0) и вчера с липчанами (1:0).

В дальнейшем обе команды имели голевые шансы, но хорошо играли вратаря, а также подводила неточность, особенно хозяев. Красноречива статистика первого тайма: «Сибиряк», который тренирует бывший бомбардир липецкого «Энеркома» в Сурерлиге Сергей Покотыло, превзошёл липчан вдвое по количеству ударов по воротам – 14 против 7, а по ударам в створ ворот вышло равенство – 5 – 5.

Самые реальный момент сравнять счёт был у хозяев под конец второго тайма, но Илья Андреев дважды(!) умудрился выбить мяч из пустых ворота, когда по очереди ббили наш бывший футболист Сергей Волошин, к тому моменту исполнявший у хозяев функции вратаря-гонялы и Сергей Фирсов.

На последних секундах липчане могли удвоить счёт, но голкипер Родион Залалетдинов ударом с руки не попал по пустым воротам. Залалетдинова можно поздравить в первым «сухарём» в сезоне. Ранее ворота на замке оставлял его напарник Леон Геджуа в победном домашнем матче с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга (5:0).

После 18 матчей команды в нижней части турнирной таблицы перемешались. На последнем месте «Сиб-Транзит» -18 очков, выше три команды имеют по 19 баллов: «Сибиряк», «Кристалл» и Липецк, причём липчане по дополнительным показателям оказались выше конкурентов, прыгнув сразу на 9-е место. Да и до екатеринбургской «Синары» в зоне плей-офф всего 2 очка отставания. Липецк в игре!

Следующие матчи чемпионата 2 и 3 декабря парни Темура Алекберова проведут в Новокузнецке с «Сиб-Транзитом». А 24 ноября липчане проведут дома ответный матч 1/8 финала Кубка России с нижегородским «Торпедо». В первой игре на выезде наша команда уступила – 0:3.

Фото МФК "Новая Генерация"

