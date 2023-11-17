Не Покотыло. В «подвальном дерби» Липецк уступил команде знаменитого бомбардира

Наша команда вновь вернулась на последнюю строчку в Суперлиге.

Первый матч на выезде с конкурентом по нижней части турнирной таблице новосибирском «Сибиряком» липецкая команда проиграла с редким для мини-футбола счётом – 0:1.

Перед игрой пришла тревожная новость. После двух поражений в Липецке петербургский «Кристалл» вдруг воспрял духом и дома умудрился обыграть действующего чемпиона России КПРФ – 4:3. Это позволило команде с берегов Невы покинуть последнюю строчку в Суперлиге, так что сегодня предматчевый расклад был таким: Липецк в самом низу на 12--м месте, «Сибиряк» - на предпоследнем, 11-м.

Обе команды в 16-ти встречах набрали по 16 очков (у «Кристалла» стало в 17 играх 18 баллов), сибиряки опережали нас лишь по дополнительным показателям . Отличный шанс для подопечных Темура Алекберова вновь уйти с последнего места.

Увы, но реализация сегодня хромала. «Сибиряк» атаковал гораздо меньше липчан, но одним шансом всё-таки воспользовался. Сначала хозяева просили назначения 6-метрового пенальти за то что в столкновении с Денисом Гуляйкиным в паре метров от ворот упал бывший игрок Липецка Сергей Волошин, но судьи решили, что нарушения не было.

Не успели стихнуть возмущения, как на 11-й минуте игрок хозяев Джано Кварацхелия убрал на замахе нашего Руслана Курбанова и смачно пробил в дальнюю «девятку» ворот Леона Геджуа, забив мяч, который в итоге оказался победным.

Липчане создали немало моментов во втором тайме. На 26-й минуте Гуляйкина сбили недалеко от штрафной площадки. Александр Коробейников вместо удара со штрафного вывел темнокожего ивуарийца Янника на убойную позицию, но тот проиграл дуэль вратарю. К отскочившему мячу успел Курбанов, который бил издали, но мяч вновь оказался у Янника, перед которым был уже пустой угол, но «мавр» в него не попал.

«Сибиряк» ответил выходом один на один Кварацхелия, но тот начал пытаться пустить тяжёлый мини-футбольный мяч над вратарём и в итоге перебросил ещё и ворота. После чего «Сибиряк» надолго ушёл в глухую оборону, а когда стало совсем тяжко главный тренер Сергей Покотыло за 5 минут до финального свистка для подопечным передышку в виде тайм-аута.

Кстати, это тот самый Покотыло, который в сезоне-2007/08 в 47 матчах за липецкий «Энерком» наколотил 22 мяча в суперлиге. Сейчас ему уже 41 год, в этом сезоне он начал тренерскую карьеру, возглавил «Сиибиряк», в котором выступал последние три сезона.

За 3 минуты и 12 секунд до конца матча паузу использовал и Алекберов, сразу заменив Геджуа на вратаря-гонялу, в в роли которого выступил Гуляйкин. Тот за предпоследней минуте смачно пробил с острого угла, голкипер Илья Беспалый отвёл угрозу. Но явных возможностей забить у Липецка не было даже после того, как 1:39 до окончания встречи хозяева сфолили в пятый раз и каждое следующее нарушение грозило 10-метровым дабл-пенальти в их ворота.

Все могло закончиться за 45 секунд до свистка: Беспалов выбил мяч в ноги в сторону наших пустых ворот: снаряд угодил в штангу, потом в … набегавшего Данила Сивцова, но всё же не попал в ворота.

Финальный свисток застал липчан в атаке.

Повторный матч на паркете Центра мини-футбола «Сибирь» пройдёт завтра в 13:00 по московскому времени. Вероятно, сегодня наши игроки ещё не отошли от длинного перелёта, а в субботу ждём голов.



Фото МФК "Новая генерация"

