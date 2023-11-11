Нам радость, соперникам – боль: «Липецк» победил – 5:0

А ещё за нашу команду наконец-то дебютировал в Суперлиге темнокожий Янник.

Липецкая команда по мини-футболу одержала свою самую яркую и крупную победу в Суперлиге. Соседа по нижней части турнирной таблицы «Кристалл» из Санкт-Петербурга липчане раскатали на своём паркете – 5:0.

47 секунд понадобилось липчанам, чтобы открыть счёт: после розыгрыша углового Александр Коробейников пробил практически по центру ворот, но голкипер гостей Иван Поддубный пропустил «бабочку» - 1:0.

После этого пошла напряженная игра с моментами у обоих ворот, Коробейников в середине тайма сотряс ударом штангу. Забить удалось лишь на последней минуте первого тайма. Наш Олег Кручинин получил по ногам в чужой штрафной, судьи долго смотрели видеоповтор, а затем решили, что всё-таки – пенальти. Капитан липчан Денис Гуляйкин проил на силу под перекладину и на перерыв наша команда вышла с весомым заделом – 2:0.

На 25-й минуте вновь веское слово сказал Коробейников, проведший весь матч на одном дыхании: с передачи Руслана Курбанова он опять отличился после розыгрыша углового – 3:0.

«Кристаллу» терять было уже нечего и он пошёл вперед впятером. Поддубного заменил другой голкипер Дмитрий Ковалёв, хорошо играющий ногами. У ворот нашего Леона Геджуа он проводил гораздо больше времени, чем у собственных.

А Липецк грамотно ловил гостей на ошибках. Потерей мяча на 33-й минуте воспользовался Фидан Низамутдинов, который через всю площадку направил четвёртый мяч в пустые ворота.

Публика требовала ещё одного гола и за 5 минут до конца встречи Гуляйкин перехватил передачу соперника и точно пробил в ворота, которые продолжали пустовать – 5:0.

Отметим, что наконец-то доехал до Липецка и дебютировал за нашу команду в Суперлиге Янник Джилеру из Кот-д`Ивуара. Публика встретила его яростными аплодисментами, но после африканских домашних харчей темнокожий игрок пока далёк от оптимальной формы.

- Первый тайм получился достаточно рваный. Очень важно было забить и получить разницу, чтобы от каких-то ошибок постараться уберечься. Второй тайм в целом был гораздо лучше, в первом не хватало скорости. В Суперлиге практически каждая команда играет с подключениями вратаря, это тоже такая вещь, к которой нужно привыкнуть. Нам пока не всегда удаётся грамотно перестраиваться. Но мы старались. В данный момент для нас, конечно, самое важное результат. Поэтому сегодня я доволен, - прокомментировал итог главный тренер липчан Темур Алекберов.

Липецк – по-прежнему аутсайдер, но уже не единоличный. По 13 очков имеем мы и «Сибиряк» из Новосибирска. У «Кристалла» - 15. Если победить гостей и в повторном матче сегодня, то можно уйти с последнего места.



Фото МФК "Новая Генерация"

