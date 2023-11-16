сегодня, 17:54
Добыча угля в Кузбассе упала
Объемы добычи угля на кузбасских предприятиях продолжают падать вместе с отгрузками, а запасы на складах стремительно растут.
Отгружено железнодорожным транспортом 15,6 млн тонн угля (–2,1 млн тонн к уровню 2022 года). В западном направлении замечен значительный спад на 1,8 млн тонн до 6,3 млн тонн, в то время как в восточном направлении показатель вырос всего на 0,2 млн тонн до 5,4 млн тонн.
Вместе с тем запасы угля на складах и в бункерах обогатительных фабрик продолжают расти. По состоянию на 1 ноября они оцениваются в 21,7 млн тонн (+2,8 млн к уровню прошлого года).