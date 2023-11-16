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В Петербурге на пивоваренном заводе «Балтика» прошли обыски и задержания
Действия связаны с проверкой, которая касается сделки по продаже предприятия собственником завода Carlsberg.
На пивоваренном заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге проходят обыски.
Сотрудники ГСУ ГУ МВД нанесли визит на предприятие утром 14 ноября. Следователи беседовали с менеджментом, некоторых сотрудников опросили. Также были изъяты документы. 15 ноября следственные действия продолжились, - пишет "Фонтанка".
Следственные действия на заводе "Балтика" связаны с проверкой, которая касается сделки по продаже предприятия собственником завода — компанией Carlsberg до того, как его российские активы были переданы в госуправление.
Президента компании Дениса Шерстенникова и вице-президент Антона Рогачевского задержали, 16 ноября им изберут меру пресечения. Еще один подозреваемый успел покинуть страну. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.
Группа Carlsberg заявила об уходе с российского рынка еще в марте прошлого года. Покупателем активов датчан в России — заводов "Балтики" — хотела выступить группа "Арнест", которая за символический 1 евро ранее купила заводы Heineken. Но сделка не удалась. В Carlsberg захотели получить 71 млрд рублей даже с учетом скидки в 50%. Сделка затянулась до того, что активы датчан в России ушли под временное управление Росимущества, - передает Bfm.ru.
На пост директора вернулся Таймураз Боллоев, предприниматель, который в свое время развивал "Балтику". Carlsberg назвала это "незаконным захватом бизнеса в России" и расторгла с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность "Балтики" на территории Дании.
В октябре "Балтика" обратилась в суд, чтобы не потерять свои бренды, такие как Tuborg, Holsten, Kronenburg.
На прошлой неделе Carlsberg заявила, что грозит России международным судом из-за правового спора вокруг брендов "Балтики". Стороны ведут переписку с августа, датская фирма обвиняет Россию в нарушении международных договоров.
Изначально поводом для обысков стало уголовное дело, возбужденное по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Затем следствие усмотрело в этом деле признаки мошенничества в особо крупном размере.
Руководство "Балтики" передавало аффилированным с Carlsberg иностранным компаниям права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет, - считает следствие. Это происходило еще до того, как в июле текущего года "Балтику" передали под временное управление Росимущества. Аренду последней марки — Žatecký Gus — оформили задним числом, чтобы это произошло до указа о передаче под госуправление.
В линейке "Балтики" всегда были сильные региональные бренды. В Ярославле было "Ярпиво", в Туле — "Арсенальное", в Ростове — "Дон". Ранее предполагалось, что они останутся — так же, как и Žatecký Gus.
Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса в июне 2023 года. Однако сделка не состоялась, поскольку 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией в России. А 19 октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании "Балтика" на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.
Сотрудники ГСУ ГУ МВД нанесли визит на предприятие утром 14 ноября. Следователи беседовали с менеджментом, некоторых сотрудников опросили. Также были изъяты документы. 15 ноября следственные действия продолжились, - пишет "Фонтанка".
Следственные действия на заводе "Балтика" связаны с проверкой, которая касается сделки по продаже предприятия собственником завода — компанией Carlsberg до того, как его российские активы были переданы в госуправление.
Президента компании Дениса Шерстенникова и вице-президент Антона Рогачевского задержали, 16 ноября им изберут меру пресечения. Еще один подозреваемый успел покинуть страну. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.
Группа Carlsberg заявила об уходе с российского рынка еще в марте прошлого года. Покупателем активов датчан в России — заводов "Балтики" — хотела выступить группа "Арнест", которая за символический 1 евро ранее купила заводы Heineken. Но сделка не удалась. В Carlsberg захотели получить 71 млрд рублей даже с учетом скидки в 50%. Сделка затянулась до того, что активы датчан в России ушли под временное управление Росимущества, - передает Bfm.ru.
На пост директора вернулся Таймураз Боллоев, предприниматель, который в свое время развивал "Балтику". Carlsberg назвала это "незаконным захватом бизнеса в России" и расторгла с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность "Балтики" на территории Дании.
В октябре "Балтика" обратилась в суд, чтобы не потерять свои бренды, такие как Tuborg, Holsten, Kronenburg.
На прошлой неделе Carlsberg заявила, что грозит России международным судом из-за правового спора вокруг брендов "Балтики". Стороны ведут переписку с августа, датская фирма обвиняет Россию в нарушении международных договоров.
Изначально поводом для обысков стало уголовное дело, возбужденное по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Затем следствие усмотрело в этом деле признаки мошенничества в особо крупном размере.
Руководство "Балтики" передавало аффилированным с Carlsberg иностранным компаниям права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет, - считает следствие. Это происходило еще до того, как в июле текущего года "Балтику" передали под временное управление Росимущества. Аренду последней марки — Žatecký Gus — оформили задним числом, чтобы это произошло до указа о передаче под госуправление.
В линейке "Балтики" всегда были сильные региональные бренды. В Ярославле было "Ярпиво", в Туле — "Арсенальное", в Ростове — "Дон". Ранее предполагалось, что они останутся — так же, как и Žatecký Gus.
Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса в июне 2023 года. Однако сделка не состоялась, поскольку 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией в России. А 19 октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании "Балтика" на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.