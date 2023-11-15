Общество
сегодня, 18:54
Две школы Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
На карантине также 24 класса в 9 школах.
Из-за высокой заболеваемости ОРВИ учащиеся 24-х классов в 9-ти школах Липецка ушли на карантин — дети учатся дистанционно. Полностью закрыты две школы города: №62 переведена на дистанционку с 11 по 20 ноября, а школа № 77 уходит на карантин с завтрашнего дня и до 25 ноября.
«В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в школах города принимаются необходимые профилактические меры, в том числе приостановление образовательного процесса и использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). Случаев гриппа санитарные врачи не выявляли.
«В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в школах города принимаются необходимые профилактические меры, в том числе приостановление образовательного процесса и использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). Случаев гриппа санитарные врачи не выявляли.
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