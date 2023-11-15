Общество

сегодня, 18:54

Две школы Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

1 929
#карантин #школа
3
Две школы Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

На карантине также 24 класса в 9 школах.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ учащиеся 24-х классов в 9-ти школах Липецка ушли на карантин — дети учатся дистанционно. Полностью закрыты две школы города: №62 переведена на дистанционку с 11 по 20 ноября, а школа № 77 уходит на карантин с завтрашнего дня и до 25 ноября. 

«В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в школах города принимаются необходимые профилактические меры, в том числе приостановление образовательного процесса и использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). Случаев гриппа санитарные врачи не выявляли.
1 929
#карантин #школа
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Какие проблемы

сегодня, 19:10
Учителям можно проводить уроки в " Европе"." Больные"школь ники все там.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

В Ельце на карантин завтра уходят сразу пять школ
#карантин #школа
В Ельце на карантин завтра уходят сразу пять школ

26 минут назад

Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
#отключения
1
В районе Дикого отключат холодную воду

сегодня, 18:30

Общество
Лилию Загееву избрали на пост ректора ЛГТУ
#ЛГТУ #Лилия Загеева
3
Лилию Загееву избрали на пост ректора ЛГТУ

сегодня, 18:17

Общество
На улице Фрунзе нашли место повреждения водопровода
#авария на сетях
10
На улице Фрунзе нашли место повреждения водопровода

сегодня, 17:52

Общество
Висящее на проводе сухое дерево срезали
#дерево
6
Висящее на проводе сухое дерево срезали

сегодня, 17:03

Общество
«Мелкие ветки от ветра падают на детей»: читатели GOROD48 сообщили о десятках опасных деревьев
#деревья
9
«Мелкие ветки от ветра падают на детей»: читатели GOROD48 сообщили о десятках опасных деревьев

сегодня, 16:53

Общество