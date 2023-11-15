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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5,4 тысячи человек

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5,4 тысячи человек

Был зарегистрирован 131 случай коронавируса. А вот грипп не выявляли.

C 6 по 12 ноября в Липецкой области было зарегистрировано 5,4 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидемического порога на 2,4% и ниже аналогичного периода 2022 года на 19%.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). Случаев гриппа не выявляли.

За неделю был зарегистрирован 131 случай коронавируса, что в 1,9 раза ниже аналогичного периода 2022 года. Преобладающими остаются штаммы «Омикрон».

По состоянию на 13 ноября в области привито против гриппа 31% населения: более 90 тысяч детей и 360 тысяч взрослых.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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