За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5,4 тысячи человек

Был зарегистрирован 131 случай коронавируса. А вот грипп не выявляли.

C 6 по 12 ноября в Липецкой области было зарегистрировано 5,4 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидемического порога на 2,4% и ниже аналогичного периода 2022 года на 19%.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). Случаев гриппа не выявляли.



За неделю был зарегистрирован 131 случай коронавируса, что в 1,9 раза ниже аналогичного периода 2022 года. Преобладающими остаются штаммы «Омикрон».



По состоянию на 13 ноября в области привито против гриппа 31% населения: более 90 тысяч детей и 360 тысяч взрослых.