В Хлевном простились с погибшим в зоне СВО 25-летним разведчиком

Родителям вручили орден Мужества.

В Хлевном простились с разведчиком Владиславом Кудаевым. Как сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников, Владиславу Кудаеву было всего 25 лет.«Родителям передали на вечное хранение орден Мужества, которым указом президента РФ Владислава Кудаева наградили посмертно. Выражаю искренние соболезнования родным героя и низко кланяюсь за воспитание настоящего защитника Отечества!», — добавил Александр Плотников.