Общество

сегодня, 09:40

В Хлевном простились с погибшим в зоне СВО 25-летним разведчиком

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#спецоперация #Украина
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В Хлевном простились с погибшим в зоне СВО 25-летним разведчиком

Родителям вручили орден Мужества.

В Хлевном простились с разведчиком Владиславом Кудаевым. Как сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников, Владиславу Кудаеву было всего 25 лет.

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«Родителям передали на вечное хранение орден Мужества, которым указом президента РФ Владислава Кудаева наградили посмертно. Выражаю искренние соболезнования родным героя и низко кланяюсь за воспитание настоящего защитника Отечества!», — добавил Александр Плотников.

Фото — vk.com/id708219698 и donvesti.ru
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#спецоперация #Украина
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