В России

13 минут назад

В Тамбовском пороховом заводе произошел пожар

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Пожар произошел в здании в городе Котовске Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

"11 ноября 2023 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекли 10 отделений 4 пожарных частей и автолестницу.

Позже стало известно, что возгорание произошло на территории Тамбовского порохового завода. "В 00:22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода. Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны", - сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что площадь возгорания составила 300 кв. м Причины пожара устанавливаются.
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