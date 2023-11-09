50 минут назад
В России возник дефицит сырья для производства коньяка
Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран. Так, ФТС оформляет каждую партию поставляемых в РФ коньячных дистиллятов только после проведения лабораторных исследований. Кроме того, их поставка в РФ возможна исключительно от производителей, прошедших проверку со стороны Роспотребнадзора.
В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые сегодня являются основными поставщиками коньячного дистиллята в нашу страну. Организация попросила Минфин упростить процедуру контроля в отношении сырья из Грузии.
В Росалкогольтабакконтроле поддержали инициативу Союзконьяка, предложив ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.
«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие, как Армения), напрямую от производителя из Грузии экономически выгоднее для получателя», — говорится в письме федеральной службы в Минфин.
В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что вопрос возможности упрощенного ввоза коньячного дистиллята на данный момент прорабатывается на уровне правительства.