В России

50 минут назад

В России возник дефицит сырья для производства коньяка

22
В настоящее время в России наблюдается дефицит коньячного дистиллята, в связи с чем основной объем сырья для производства коньяка — более 70% — пока что импортируется в страну. Такую проблему обозначил Росалкогольтабакконтроль в письме в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова. С документом ознакомились «Известия». Служба указала на нее в связи с обращением бизнеса — ранее Союзконьяк попросил упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья.

Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран. Так, ФТС оформляет каждую партию поставляемых в РФ коньячных дистиллятов только после проведения лабораторных исследований. Кроме того, их поставка в РФ возможна исключительно от производителей, прошедших проверку со стороны Роспотребнадзора.

В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые сегодня являются основными поставщиками коньячного дистиллята в нашу страну. Организация попросила Минфин упростить процедуру контроля в отношении сырья из Грузии.

В Росалкогольтабакконтроле поддержали инициативу Союзконьяка, предложив ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.

«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие, как Армения), напрямую от производителя из Грузии экономически выгоднее для получателя», — говорится в письме федеральной службы в Минфин.

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что вопрос возможности упрощенного ввоза коньячного дистиллята на данный момент прорабатывается на уровне правительства. 

22

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
20
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#алкоголь
1
Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов

47 минут назад

В России
Минпромторг предлагает ограничить импорт ряда непродовольственных товаров
#экономика #импорт
Минпромторг предлагает ограничить импорт ряда непродовольственных товаров

сегодня, 16:54

В России
В Крыму все частные клиники добровольно отказались от проведения абортов
#здоровье #аборты #Крым
В Крыму все частные клиники добровольно отказались от проведения абортов

сегодня, 16:08

В России
Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики
#экономика #рабсила
3
Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

сегодня, 14:39

В России
Президент РФ заявил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
#нацвалюта #Казахстан #экономика
Президент РФ заявил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

сегодня, 13:49

В России
Еще 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля
#цифровой рубль #экономика
Еще 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля

сегодня, 13:00

В России