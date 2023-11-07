Общество

53 минуты назад

В Грязях ищут потерявших кошку пассажиров поезда

2 521
#животные
11
В Грязях ищут потерявших кошку пассажиров поезда

Кошка сбежала от хозяев во время стоянки поезда.

В редакцию GOROD48 обратились волонтёры из Грязей. Они попросили разместить сообщение о найденной на вокзале на станции Грязи-Воронежские кошке.

Жительница Грязей по имени Ольга рассказала GOROD48, что разговорилась с продавщицей мясного павильона и та рассказала, что в минувшие вторник или среду чёрная шотландская вислоухая кошка с красным ошейником сбежала от хозяев на вокзале во время стоянки поезда. Её пытались найти — но безуспешно.

Вчера кошку снова заметили в районе вокзала – сейчас её забрали на передержку. Кошка не чипирована. Заявлений о её пропаже на вокзале никто не оставил.

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«Люди на станции видели, как хозяева по горячим следам пытались поймать кошку, но она ушмыгнула от них. К сожалению, мы не знаем, пассажирами какого поезда были владельцы кошки и куда они следовали. Мы ищем старых хозяев», — отметила Ольга.

Звонка от хозяев кошки ждут по телефону: +7 910 255 21 36 (Ольга).
2 521
#животные
11

Комментарии (2)

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коля

3 минуты назад
кошку жалко .а по всем остальным новостям .не интересно.писать не умеете.
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Надо

27 минут назад
Поднять общественников нашего губернатора.С праздником товарищи.
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