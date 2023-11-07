В Грязях ищут потерявших кошку пассажиров поезда

Кошка сбежала от хозяев во время стоянки поезда.

В редакцию GOROD48 обратились волонтёры из Грязей. Они попросили разместить сообщение о найденной на вокзале на станции Грязи-Воронежские кошке.Жительница Грязей по имени Ольга рассказала GOROD48, что разговорилась с продавщицей мясного павильона и та рассказала, что в минувшие вторник или среду чёрная шотландская вислоухая кошка с красным ошейником сбежала от хозяев на вокзале во время стоянки поезда. Её пытались найти — но безуспешно.Вчера кошку снова заметили в районе вокзала – сейчас её забрали на передержку. Кошка не чипирована. Заявлений о её пропаже на вокзале никто не оставил.«Люди на станции видели, как хозяева по горячим следам пытались поймать кошку, но она ушмыгнула от них. К сожалению, мы не знаем, пассажирами какого поезда были владельцы кошки и куда они следовали. Мы ищем старых хозяев», — отметила Ольга.Звонка от хозяев кошки ждут по телефону: +7 910 255 21 36 (Ольга).