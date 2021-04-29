Полицейские провели рейд у липецкого долгостроя, крышу которого облюбовали подростки

Молодые люди, которых сегодня останавливали у дома на улице 50 лет НЛМК, уверяли: на крышу не собирались, а в долгострой ходят только в туалет.

Сегодня опасные развлечения молодых людей на крыше высотного здания долгостроя на улице 50 лет НЛМК предотвращали полицейские — инспекторы по делам несовершеннолетних, участковый, а также члены общественного совета при полиции.









На крыше дома утром никого не было: зато рядом остановили несколько компаний молодых людей, представившихся учащимися Металлургического колледжа, причём двоих — уже непосредственно у входа в дом. Подростки пояснили, что шли туда не на крышу, а в туалет.













- Сотрудниками отдела полиции №3 проводятся беседы в школах о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объекте повышенной опасности, чем является этот долгострой, - сообщила инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 Светлана Скляр. - Сотрудники отдела полиции №3 ежедневно патрулируют это место, при выявлении несовершеннолетних проводятся беседы, но одними беседами проблему не решишь. Нет забора, и это кратчайший путь до магазина, поэтому здесь ходят и дети, и взрослые.



















