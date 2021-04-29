Происшествия

сегодня, 12:56

Полицейские провели рейд у липецкого долгостроя, крышу которого облюбовали подростки

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#крыша #дети
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Молодые люди, которых сегодня останавливали у дома на улице 50 лет НЛМК, уверяли: на крышу не собирались, а в долгострой ходят только в туалет.

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Напомним, прогулки по крыше на 17-м этаже липецкого долгостроя попали на видео — на появившемся в соцсетях ролике видно, что с риском для жизни на крыше гуляют не менее семи молодых людей.

Сегодня опасные развлечения молодых людей на крыше высотного здания долгостроя на улице 50 лет НЛМК предотвращали полицейские — инспекторы по делам несовершеннолетних, участковый, а также члены общественного совета при полиции.

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На крыше дома утром никого не было: зато рядом остановили несколько компаний молодых людей, представившихся учащимися Металлургического колледжа, причём двоих — уже непосредственно у входа в дом. Подростки пояснили, что шли туда не на крышу, а в туалет.

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- Сотрудниками отдела полиции №3 проводятся беседы в школах о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объекте повышенной опасности, чем является этот долгострой, - сообщила инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 Светлана Скляр. - Сотрудники отдела полиции №3 ежедневно патрулируют это место, при выявлении несовершеннолетних проводятся беседы, но одними беседами проблему не решишь. Нет забора, и это кратчайший путь до магазина, поэтому здесь ходят и дети, и взрослые.

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В полиции выдут предписание конкурсному управляющему, в котором укажут на необходимость оградить территорию брошенной стройплощадки и закрыть входы в дом — а сейчас все они в свободном доступе, и можно подняться на крышу по лестнице. Иначе рано или поздно прогулки подростков по крыше на уровне 17-го этажа до добра не доведут.

Напомним, ранее также обратились к липчанам, ставшим очевидцами подобных событий, не снимать происходящее на телефон, а сразу звонить в полицию — так можно минимизировать риски и предотвратить несчастные случаи.
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#крыша #дети
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