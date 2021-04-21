Прогулки по крыше на 17-м этаже липецкого долгостроя попали на видео

С риском для жизни на крыше гуляют не менее семи молодых людей.

Напомним, 18 апреля на видео попал аналогичный инцидент на крыше здания №64 на улице Советской . Тогда в полиции также обратились к липчанам, ставшим очевидцами подобных событий, не снимать происходящее на телефон, а сразу звонить в полицию — так можно минимизировать риски и предотвратить несчастные случаи.





В редакцию GOROD48 снова прислали видео, на котором запечатлены опасные развлечения молодых людей на крыше высотного здания долгостроя на улице 50 лет НЛМК.Автор ролика уверен: прогулки подростков по крыше на уровне 17-го этажа до добра не доведут. Уж слишком рискованное это развлечение.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, УМВД России по городу Липецку проведёт проверку по данному факту, будут приняты меры реагирования, в том числе имеется в виду профилактика со стороны сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.