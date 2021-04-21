Происшествия

сегодня, 11:10

Прогулки по крыше на 17-м этаже липецкого долгостроя попали на видео

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#крыша #дети
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С риском для жизни на крыше гуляют не менее семи молодых людей.

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В редакцию GOROD48 снова прислали видео, на котором запечатлены опасные развлечения молодых людей на крыше высотного здания долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

Автор ролика уверен: прогулки подростков по крыше на уровне 17-го этажа до добра не доведут. Уж слишком рискованное это развлечение.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, УМВД России по городу Липецку проведёт проверку по данному факту, будут приняты меры реагирования, в том числе имеется в виду профилактика со стороны сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, 18 апреля на видео попал аналогичный инцидент на крыше здания №64 на улице Советской. Тогда в полиции также обратились к липчанам, ставшим очевидцами подобных событий, не снимать происходящее на телефон, а сразу звонить в полицию — так можно минимизировать риски и предотвратить несчастные случаи.

Гуляют и по крыше недостроя на улице Полиграфической.

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#крыша #дети
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Комментарии (5)

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Сито

13 минут назад
Сейчас биомусор отсеится, а остальные пройдут на следующий уровень.
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Наталья

23 минуты назад
А потом обвинят дом, начальство, но только не детей и их родителей, в случае беды(дети берегите жизнь она одна!!!!)
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Родители

56 минут назад
В совке мы только и лазили по стройкам.
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весёлый

сегодня, 11:44
У каждой банды свой долгострой
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Back in USSR

сегодня, 11:37
При Советском Союзе было множество спортивных секций, кружков по-интересам, и нам, подросткам того времени, некогда было маяться всякой фигней! Сейчас дети - игровое компьютерное поколение, а также подражающее всяким имбецилам в сети, так называемым "блогерам"!
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