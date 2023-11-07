Сегодня в Липецке: льда нет, но на него уже запретили выходить и кого уволят на испытательном сроке

Во вторник липчан ждут встречи с профессором музыки и киноведом, уникальная резьба по дереву и концерт под гитару.

Дожди ведут себя скромно

В Липецке довольно тепло для начала ноября – 9-11 градусов. Сегодня обещают дожди, но небольшие.







Отключение воды

У некоторых липчан холодную воду отключили сегодня в 5 утра. Перестали работать краны на Боевом проезде, 14; улицах Железнякова, 28а; Совхозной, 15а, 16а, 17а, 18а, 21а, 22а. Неудобства разделили и жители частного сектора на всей улице Ботанической.







С 10:00 с неудобствами столкнутся жители Левобережья на улицах 9 мая, 4; Волгоградской, 10, 12, 14, 14а; Невского, 13, 15; Осипенко, 16, 14, 12, 21, 19, 13, 8, 2, 4, 6, 8а, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 22/5, 22/6; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Суворова, 12, 7, 14в, 14/1, 14/2, 14, 16, 9, 9а, 16, 11, 13, 18, 20, 22, 24, 28, 15, 17; а также на проспекте Мира, 40, 42, 44.

Включить воду РВК «Липецк» обещает после окончания ремонтных работ, не называя точного времени.

Отключения света

У энергетиков всё конкретнее: с 8:00 до 18:00 обесточат дома на улицах Беговой, 370; Буденного, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211, 71а, 84а; Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Д.Бедного, 2, 66а; Речной, 24а; Третьякова, 18. В это же время полностью без света останутся улицы Бабушкина, Баумана, Водная, Кочеткова, Курчатова переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина, садоводческое товарищество «Речное».







С 9:00 до 17:00 погаснет свет на улице Ботанической, 4, 19, 25, 26, 29, 34; на Боевом проезде, 1; в переулке Рудном, 17; полностью на улицах 50 лет НЛМК, Семенова-Тян-Шанского, Юношеской. Оставят без света садоводчества «Горняк», «Липецкстрой», «Спутник», «Студеновское» а в товариществе «Горняк-1» станет темно в домах №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822.



Пробки



Рабочая неделя начинается во вторник, в этот день Липецк опять заполнят пробки. Иногда кажется, что они повсюду, но отчаиваться не стоит: в нашем городе нет таких заторов, которые было бы невозможно объехать. Нужно лишь знать маршруты и выбрать оптимальный на эту минуту в «Яндекс-пробках» или похожих приложениях. Делать это лучше непосредственно перед выездом, чтобы дорожная обстановка не успела поменяться.

Приоткроем тайну одной встречи



Знающий абсолютно всё про кино Алексей Колбаско приглашает любопытных липчан сегодня в 15:30 в библиотеку на Тракторном (ул. Ильича, 16). Киновед расскажет о малоизвестных страницах творчества Алексея Баталова (1928 – 2017). Актёра из оскароносного фильма «Москва слезам не верит» с детства окружала богема – знаменитые писатели и артисты, так что его жизненный путь был предопределён. Он начал сниматься в кино в 16 лет. Колбаско не только расскажет о его творческом пути, но и как всегда, поведает о малоизвестных фактах: например, в фильме «Три Толстяка» (1966 г) Баталов выступил в роли режиссёра и… канатоходца, которым был вынужден стать поневоле.







Спойлер: сегодня Колбаско расскажет и о личном знакомстве с Алексеем Баталовым, которое состоялось в 1990-е годы во ВГИКе. Но пока это секретная информация.

Вход на встречу свободный.

Лекция и концерт (6+)

В Доме музыки (ул. Осипенко, 17) липчан сегодня ждёт обширная программа.

В 17:00 состоится творческая встреча с Заслуженным артистом РФ, профессором Михаилом Кустовым. Гость из Тамбова презентует свою новую книгу «Моменты творческих размышлений», а затем прочитает лекцию о творчестве Сергея Рахманинова.







В 19:00 состоится концерт «Камерный встречи», в котором примут участие Татьяна Абдулина (сопрано), Эливира Бокова (виолончель), Сергей Терехов (фортепиано). Ведущим концерта выступит профессор Кустов.

Концерт гитариста (0+)

Галерея современного искусства «Буксир» организует сегодня в 18:30 на улице Зегеля, 1 концерт гитариста Нико Арчелия с новыми авторскими композициями.







Обещают полное погружение в разнообразные художественные образы и настроения автора, знакомство с природой через звучание гитары, лирические баллады, уединение и мечтательное спокойствие, которое сменяется огненной токкатой...

Плата за концерт – от 100 рублей на усмотрение гостя.

Резные картины и иконы (0+)

В первый же день короткой рабочей недели липчане смогу сходить и на выставку. В Областном Центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начали показ работ творческих работ семьи Бацелевых «Вольные резчики».

Особенность произведений в том, что все они вырезаны из дерева – панно, иконы и т.д. Выставка не оставит равнодушным: во-первых, она очень оригинальная, а во-вторых, восхищает, сколько труда вложено мастерами-виртуозами в каждое произведение.



Фото vk.com/ocknt



Посетить экспозицию можно до 13 ноября с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30. Вход свободный.

Липчанам запретили выходить на лёд

Вы скажете: а ведь льда до сих пор нет. Но в мэрии Липецка решили, что лучше рано, чем не успеть. Соответствующее постановление уже выпущено. Запрет будет действовать до апреля следующего года.







Управлениям по делам ГО и ЧС и главного смотрителя предписано начать установку предупреждающих возле водоёмов. А липчанам уже начали напоминать, что лёд на реках образуется неравномерно: сначала у берегов, на мелководье, в защищённых от ветра заливах, и лишь затем на середине. Самые слабые места – у береговой линии, стоков промышленных предприятий, рядом с бьющими ключами и впадающими в реку ручьями. Там запросто можно провалиться.

Как уволить сотрудника на испытательном сроке. И как оспорить это увольнение

Итак, мы сегодня все идём на работу – и старожилы, и новички своих организаций, и те, кто только пытается трудоустроиться на постоянной основе, а сейчас находится на испытательном сроке.

Но уже во время этого испытания, которое по закону не может длиться дольше 3-х месяцев, работника могут уволить. Юрист SuperJob Александр Южалин разобрал некоторые вопросы прекращения сотрудничества предприятия и работника на испытательном сроке. Во-первых, уволиться может захотеть сам сотрудник, если поймёт, что его что-то не устраивает. В этом случае он должен будет предупредить о своём решении работодателя за 3 дня до расторжения договора. Для постоянным работников этот срок составляет 14 дней.







Работодатель тоже может отказаться от сотрудничества, причём в любой момент испытательного срока. Он тоже должен в письменной форме предупредить человека о своём решении за 3 дня до увольнения, указав причины, указывающие, что работник не прошёл испытание.

Здесь есть нюанс: условие об испытании должно быть внесено в трудовой договор, а еще – желательно, чтобы в документе содержался перечень задач, которые должен выполнить испытуемый (план работы). В плане указываются сроки выполнения, критерии успешного прохождения и т.д. Наличие такого плана не является обязательным, работодатель не обязан разрабатывать такие документы, но.… Если чётких критериев прохождения испытательного срока нет, то работник потом может в суде оспорить законность своего увольнения.

Дорогие липчане! Понимаем, что после длинных выходных трудно опять входить в рабочий ритм. Пусть вас согревает мысль о том, что это рабочая неделя будет короче обычной и что сегодня уже вторник. А еще отвлечься помогут новости – на GOROD48 вы найдёте информацию на любой вкус. Можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и полезного. Станете весьма информированным человеком. Всё, что для этого нужно – чаще заходите на сайт и уделяйте ему несколько минут. Ждём вас снова и снова.