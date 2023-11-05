Налоговые уведомления: как быть, если письма все нет?

Имущественные налоги – это обязательные платежи для владельцев недвижимости или движимой собственности (дом, квартира, дача, земельный участок, машина). Чаще всего квитанция на уплату налога на имущество приходит от налоговой службы заказным письмом по почте – это давний и привычный способ получить документ. Сегодня набирает популярность другой способ получения – в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, а с недавнего времени – через личный кабинет на Госуслугах.

Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока платежа, в нынешнем году - не позднее 1 ноября 2023. То есть, на сегодняшний день рассылка налоговых уведомлений физлицам, владельцам земельных участков, недвижимости, транспортных средств закончилась. GOROD48 выяснил, что делать, если до 1 ноября 2023 года налоговое уведомление не поступило.



По данным управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области, в 2023 году в Липецкой области сформировано и направлено в адрес налогоплательщиков 634 тысячи налоговых уведомлений, что на 45 тысяч больше чем в 2022 году. Уведомления направлялись по почте заказным письмом или передавались в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, а начиная с 1 июля 2023 года – через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При том, в случае, если уведомление было отправлено привычным заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.



В силу различных обстоятельств может произойти ситуация, когда гражданину не пришел налог на имущество. Так, часть налогоплательщиков считают, что ФНС должна отправлять бумажные квитанции на оплату налогов всем налогоплательщикам. На самом деле это не так.



Ситуации, когда бумажное уведомление может не направляться



В некоторых случаях квитанции на оплату налогов, а точнее налоговые уведомления с реквизитами для оплаты, по почте не отправляются. Так, бумажное уведомление не стоит ждать, если вы зарегистрированы в Личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой. Если вы по-прежнему желаете получать бумажные уведомления, надо направить в налоговый орган соответствующий запрос.



Вам не пришлют уведомление, если общая сумма начисленных налогов за прошедший период (в нынешнем году – за 2022 год) составила менее 100 рублей. Это экономически нецелесообразно. В этом случае налоговая включит налог в квитанцию в следующем году без пеней и штрафов. Исключение составляет случай, когда сумма налогов менее 100 рублей, но в ней есть начисление за 2020 год – уведомления в такой ситуации направляются за три предыдущих календарных года (установленный законом срок направления налоговых начислений).



У вас есть льгота, или налоговый вычет, которые освобождают ваше имущество от налогов. Например, вы вышли на пенсию, у вас в собственности одна квартира, участок в шесть соток – за счет федеральных льгот начисления будут нулевыми. А если нет начислений – нет и налогового уведомления. Или вы относитесь к другим категориям льготников (перечень содержится в статье 407 Налогового кодекса) – являетесь инвалидом с детства, инвалидом I и II группы, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, участником ВОВ и пр. Для получения льготы должны соблюдаться и другие условия – имущество не должно использоваться в предпринимательской деятельности, его кадастровая стоимость не превышает установленного предела, льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в налоговый орган. Это необязательное требование — налоговая сама проверит, нет ли у гражданина права на льготу. Однако такой способ ускорит проверку, а если у налогоплательщика несколько объектов для налогообложения, он сразу сможет определить, на какой именно он хочет получать льготу.



Вы решили получать необходимые квитанции через портал Госуслуг, направили уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на этом сервисе, а значит, уведомление о новом налоге вы получите через портал Госуслуги.



Куда обращаться, если уведомление не пришло



Если налоговое уведомление не получено ни в электронном виде, ни по почте, следует обратиться в налоговую инспекцию по адресу вашей регистрации или по адресу регистрации имущества, или МФЦ – лично. Также можно отправить запрос через Личный кабинет налогоплательщика или воспользоваться интернет-сервисом налоговой службы «Обратиться в ФНС России».



Заплатить имущественные налоги физических лиц за 2022 год необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.