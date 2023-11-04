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сегодня, 20:47

Машнин после 4-х голов попросил команду играть поспокойнее, Навоченко рассказал по стыд и позор

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#Сергей Машнин #футбол #пресс-конференция #"Металлург"
Машнин после 4-х голов попросил команду играть поспокойнее, Навоченко рассказал по стыд и позор

Пресс-конференция главных тренеров после сегодняшнего матча.

После возвращения на тренерский мостик Сергея Машнина «Металлург» преобразился. Сегодня в Белгороде наша команда одержала уже четвёртую победу подряд, отгрузив местному «Салюту» 4 безответных мяча.

За тур до финиша «сталевары» проходят в «четвёрку» команд, которые весной продолжат борьбу в сильнейшей «Золотой» подгруппе. Но сам тренер даже после сегодняшней феерической победы подчеркнул, что расслабляться еще рано.

- Во-первых хочу поздравить с победой футболистов и болельщиков, которые в большом количестве приехали нас поддержать, - сказал Сергей Машнин, - На этот матч мы настраивались очень прилично. «Салют» потерял шансы на продолжение борьбы в чемпионате, но такие соперники бывают вдвойне опасно. Я достучался до ребят, но они и сами всё понимают: в каком мы турнирном положении, какие перед нами стоят задачи. Первый тайм мы провели близко к идеальному: забили красивые голы, держали ситуацию на поле под контролем. Счёт 4:0 говорит сам за себя. В перерыве попросили ребят играть поспокойнее, главное – на ноль в обороне. Так и получилось.

- «Металлург» по ходу сезона опускался и в зону вылета. Затем пришли вы и под вашим руководством команда одержала уже четвёртую победу подряд. В чём секрет такого преображения?

- За счёт работы… Работа, работа и ещё раз работа. Пока мы задачу выхода в «Золотую» четвёрку не решили. Осталась одна игра – самая важная (11 ноября дома с лидером «Новосибирском», прим.).

Главный тренер хозяев Виктор Навоченко после проигрыша был самокритичен.

- Что тут сказать? Стыдно, позорно, обидно – очень много можно подобрать таких слов. К 10-й минуте уже пропускаем два мяча после собственных грубых ошибок (тяжело вздыхает). Комментировать нечего, хочу только извиниться перед болельщиками, перед руководством «Салюта».

- С чем связаны странные перестановки в вашем составе: полузащитник Долгалёв играл в нападении, а номинальные форварды Максимчук и Бояркин играли на флангах полузащиты?

- Максимчук и Бояркин играли двух оттянутых нападающих. Дёгтев играл чистого нападающего. На 20-й минуте пришлось делать вынужденную замену: Белобаев почувствовал симптомы надрыва задней поверхности бедра. Тоже самое у Дёгтева. Чтобы они не усугубили травмы до максимума, их пришлось менять. Готовились мы к матчу на искусственном поле, а играть пришлось на естественном. Из-за смены грунта мышцы не выдерживают.

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#Сергей Машнин #футбол #пресс-конференция #"Металлург"

Комментарии (1)

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Мама хоккеиста

25 минут назад
Действительно, футбол Белгорода это позорище!!!
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