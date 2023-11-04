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В Подмосковье школьник впал в кому на уроке

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В подмосковном Подольске девятикласснику стало плохо во время урока, мальчик начал испытывать трудности с дыханием. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Shot.

Ученику девятого класса стало плохо на уроке литературы, подросток начал задыхаться и не понимал, где находится. Вовремя сориентировалась педагог, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, у него диагностирована кома неясной этиологии.

По словам родителей старшеклассника, проблем со здоровьем мальчик не испытывал, серьезных травм не получал.
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