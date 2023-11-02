Происшествия

41 минуту назад

Громивший чужие машины в «Елецком» 35-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел

1 598
#хулиганство
2

Владельцу «Шкоды Октавия» причинён ущерб более чем на 33 тысячи рублей, а хозяину автомобиля «Фольксваген Пассат» — на сумму свыше 38 тысяч.

Полиция нашла 35-летнего мужчину, который ночью 15 октября громил чужие машины в «Елецком». Погром зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от владельцев поврежденных автомобилей в отдел полиции №2 поступило два обращения. Согласно оценке, владельцу автомобиля «Шкода Октавия» причинён ущерб на сумму более 33 тысяч рублей, а хозяину «Фольксвагена Пассат» — на сумму свыше 38 тысяч.
Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Мужчина рассказал, что возвращался домой пьяным и только этим может объяснить свои действия. Сам он тоже живёт в «Елецком». 

1 598
#хулиганство
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Йцу

20 минут назад
Наказать рублём.
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Фейковый Telegram-канал появился у начальника еще одного управления
#мошенничество
15
Фейковый Telegram-канал появился у начальника еще одного управления

сегодня, 13:36

Происшествия
Книголюб подложил к административному зданию стадиона «Бомбу замедленного действия»
#опасная находка #телефонный терроризм
4
Книголюб подложил к административному зданию стадиона «Бомбу замедленного действия»

сегодня, 11:57

Происшествия
Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет
#ЧП #ремонт дорог
7
Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет

сегодня, 11:47

Происшествия
Падение дерева на девочку: возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии
#ветер
13
Падение дерева на девочку: возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии

сегодня, 11:00

Происшествия
Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката
#суд #моральный вред
4
Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката

сегодня, 10:54

Происшествия
В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком
#авария #ДТП
1
В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком

сегодня, 10:34

Происшествия