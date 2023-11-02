41 минуту назад
Громивший чужие машины в «Елецком» 35-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел
Владельцу «Шкоды Октавия» причинён ущерб более чем на 33 тысячи рублей, а хозяину автомобиля «Фольксваген Пассат» — на сумму свыше 38 тысяч.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от владельцев поврежденных автомобилей в отдел полиции №2 поступило два обращения. Согласно оценке, владельцу автомобиля «Шкода Октавия» причинён ущерб на сумму более 33 тысяч рублей, а хозяину «Фольксвагена Пассат» — на сумму свыше 38 тысяч.
Мужчина рассказал, что возвращался домой пьяным и только этим может объяснить свои действия. Сам он тоже живёт в «Елецком».
Йцу