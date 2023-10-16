Происшествия
58 минут назад
В «Елецком» хулиган повредил зеркала на двух автомобилях
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Отдел полиции №2 проводит проверку.
Камеры видеонаблюдения в микрорайоне Елецкий зафиксировали мужчину, громящего чужие машины. На одном автомобиле он разбил зеркало, на другом — вывернул.
Пострадавшие написали заявления в полицию и ищут возможных свидетелей или очевидцев.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент в отдел полиции №2 поступило два обращения по факту повреждения автомобилей на улице Артёмова, проводится проверка.
Фото, видео - vk.com/club70830398
Пострадавшие написали заявления в полицию и ищут возможных свидетелей или очевидцев.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент в отдел полиции №2 поступило два обращения по факту повреждения автомобилей на улице Артёмова, проводится проверка.
Фото, видео - vk.com/club70830398
4 511
В 3 часа ночи
Анна
Животиков Володя
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