Происшествия

58 минут назад

В «Елецком» хулиган повредил зеркала на двух автомобилях

4 511
#хулиганство #автомобиль
3

Отдел полиции №2 проводит проверку.

Камеры видеонаблюдения в микрорайоне Елецкий зафиксировали мужчину, громящего чужие машины. На одном автомобиле он разбил зеркало, на другом — вывернул.



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Пострадавшие написали заявления в полицию и ищут возможных свидетелей или очевидцев.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент в отдел полиции №2 поступило два обращения по факту повреждения автомобилей на улице Артёмова, проводится проверка.

Фото, видео - vk.com/club70830398
4 511
#хулиганство #автомобиль
3

Комментарии (4)

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В 3 часа ночи

24 минуты назад
хорошие люди в такоетвремя спят в теплых постелях
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Анна

33 минуты назад
Вот тебе и новые районы а вандалы такие же как и на 8 микр.
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Животиков Володя

40 минут назад
мерзкий нищеброд, от зависти чужие авто портит
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-

44 минуты назад
Ничего себе автопарк! Бери любую.
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