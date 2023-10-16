В «Елецком» хулиган повредил зеркала на двух автомобилях

Отдел полиции №2 проводит проверку.

Камеры видеонаблюдения в микрорайоне Елецкий зафиксировали мужчину, громящего чужие машины. На одном автомобиле он разбил зеркало, на другом — вывернул.Пострадавшие написали заявления в полицию и ищут возможных свидетелей или очевидцев.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент в отдел полиции №2 поступило два обращения по факту повреждения автомобилей на улице Артёмова, проводится проверка.