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Книголюб подложил к административному зданию стадиона «Бомбу замедленного действия»

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#опасная находка #телефонный терроризм
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Книголюб подложил к административному зданию стадиона «Бомбу замедленного действия»

Шутник пояснил, что своим поступком просто хотел привить общественности любовь к книгам.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего безработного мужчины, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о бомбе, совершенном из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По версии следствия, в мае мужчина на городском стадионе из упакованных в полиэтиленовый пакет 8 книг сделал что-то похожее на муляж бомбы. К пакету с книгами он скотчем прикрепил сделанную на белом листе бумаги надпись: «Бомба замедленного действия» и попросил своего несовершеннолетнего знакомого положить этого заготовку на порог административного здания стадиона. Ребёнок так и сделал.

Обнаруживший «Бомбу замедленного действия» сторож испугался, подумал, что бомба настоящая, и нажал тревожную кнопку вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны по Усманскому району, которые прибыли на место через три минуты и сообщили о случившемся в полицию.

Полицейские обследовали место происшествия с участием кинолога и служебной собаки. Взрывных устройств и веществ не обнаружили.

Шутника в скором времени задержали. В ходе следствия свою вину он признал и пояснил, что своим поступком просто хотел привить общественности любовь к книгам, так как они являются оружием против невежества, ханжества и узко мыслящих людей.

Мужчина уверял, что совсем не ожидал, что его поступок будет иметь такой общественный резонанс.

Добавим, что теперь по части 2 статьи 207 УК РФ книголюбу грозит до 5 лет лишения свободы.
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#опасная находка #телефонный терроризм
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Комментарии (2)

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Вот иди..т

16 минут назад
Тупее поступка трудно придумать. Дайте ему премию Дарвина
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СССР

28 минут назад
Мужчина имел в виду книжную бомбу.Надо больше читать книг ,а не пялиться в смартфон. Меньше стали читать.!!!
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