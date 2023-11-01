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33 минуты назад
Опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет
Полет проходил на высотах до 2000 м. Самолет находился в воздухе 26 мин. и максимально разгонялся до 390 км/ч.
Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М впервые поднялся в воздух, - говорится на сайте правительства.
Уточняется, что в ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех".
Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 километров в час и продолжался 26 минут.
Новый лайнер является модернизированной версией Ил-96-300, отличается более длинным фюзеляжем и более мощными двигателями, его вместимость — до 370 пассажиров.
Уточняется, что в ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех".
Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 километров в час и продолжался 26 минут.
Новый лайнер является модернизированной версией Ил-96-300, отличается более длинным фюзеляжем и более мощными двигателями, его вместимость — до 370 пассажиров.