В России

33 минуты назад

Опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет

15
#самолет Ил-96-400М #первый полет

Полет проходил на высотах до 2000 м. Самолет находился в воздухе 26 мин. и максимально разгонялся до 390 км/ч.

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М впервые поднялся в воздух, - говорится на сайте правительства.

Уточняется, что в ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех".

Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 километров в час и продолжался 26 минут.

Новый лайнер является модернизированной версией Ил-96-300, отличается более длинным фюзеляжем и более мощными двигателями, его вместимость — до 370 пассажиров.
15
#самолет Ил-96-400М #первый полет

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

В Минздраве поддержали идею ввести должность медсестры в образовательных учреждениях
#образование #медицина #медсестра
В Минздраве поддержали идею ввести должность медсестры в образовательных учреждениях

сегодня, 15:28

В России
Запасы водохранилищ Крыма сократились до 135 млн кубометров
#Крым #вода
Запасы водохранилищ Крыма сократились до 135 млн кубометров

сегодня, 14:40

В России
Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан
#жилье #цены #экономика
Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан

сегодня, 13:55

В России
На Камчатке закрыли дорогу из-за схода селевых потоков с вулкана
#Камчатка #вулкан
На Камчатке закрыли дорогу из-за схода селевых потоков с вулкана

сегодня, 11:53

В России
Льготную ипотеку могут сохранить лишь в регионах с низким спросом на жилье
#льготная ипотека #экономика #жилье
Льготную ипотеку могут сохранить лишь в регионах с низким спросом на жилье

сегодня, 11:10

В России
Интерес к элитной курортной недвижимости в РФ снижается
#недвижимость #жилье #экономика
Интерес к элитной курортной недвижимости в РФ снижается

сегодня, 10:28

В России