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3 минуты назад
В Минздраве поддержали идею ввести должность медсестры в образовательных учреждениях
Предложение о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержал Минздрав РФ.
Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям, - передает РИА Новости.
"Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе Яровой.
Предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях.
Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям.
Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".
Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах.
В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты РФ форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.
"Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе Яровой.
Предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях.
Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям.
Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".
Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах.
В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты РФ форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.