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3 минуты назад

В Минздраве поддержали идею ввести должность медсестры в образовательных учреждениях

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#образование #медицина #медсестра

Предложение о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержал Минздрав РФ.

Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям, - передает РИА Новости.

"Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе Яровой.

Предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях.

Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям.

Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".

Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах.

В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты РФ форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.
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#образование #медицина #медсестра

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