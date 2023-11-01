Две женщины пострадали в вечерней аварии на улице Кривенкова

Столкнулись автомобили «Пежо» и «Хайма».





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Вечером 31 октября в Липецке на улице Кривенкова столкнулись автомобили «Пежо» с 46-летней женщиной за рулем и «Хайма» под управлением 58-летнего мужчины. В аварии пострадал женщина-водитель и 56-летняя пассажирка автомобиля «Хайма».Вчера вечером в Липецке произошла еще одна авария: на улице Липецкой 36-летний водитель автобуса допустил наезд на 31-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.В Грязинском районе на дороге «Восточный обход» столкнулись «ВАЗ-2110» с «КамАЗ». В аварии получил травмы 4-летний пассажир «ВАЗа». Ребенок госпитализирован.