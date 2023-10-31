В России

38 минут назад

Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до $100 из-за палестино-израильского конфликта

10
#нефть

Цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока, заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

С ним согласен доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. По его мнению, в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС приграничных Сирии, Ливана или Египта, уже в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель. 

«Если же эскалация конфликта дойдет до уровня участия в нем Ирана (например, в виде запуска ракет с иранской территории в сторону Израиля), то это приведет к рискам сохранения возможности транспортировки нефти в Ормузском проливе и подорожанию сырья к уровню $150 за бочку. Эти сценарии возможны в случае начала ЦАХАЛ полномасштабной операции по захвату сектора Газа», — отметил Андрианов.

27 октября Израиль нанес по сектору Газа один из сильнейших ударов с начала обострения палестино-израильского конфликта — в анклаве оказались полностью парализованы система связи и интернет. После этого в ЦАХАЛ заявили, что израильская сторона расширяет наземную операцию в Газе. На фоне заявлений об эскалации конфликта в тот же день черное золото за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку.

10
#нефть

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Плата операторов за частоты для быстрого интернета может вырасти в 10 раз

31 минуту назад

В России
Фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт
#экономика #акцизы #спирт
Фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт

сегодня, 15:40

В России
ФСО сообщила о проведении плановых учений с бронетехникой в Москве
#учения
ФСО сообщила о проведении плановых учений с бронетехникой в Москве

сегодня, 14:54

В России
На соликамском военно-промышленном заводе «Урал» прогремел взрыв
#завод #взрыв #хлопок
На соликамском военно-промышленном заводе «Урал» прогремел взрыв

сегодня, 13:29

В России
В Брянской области в результате обстрела повреждены несколько домов
#обстрел #Брянск
В Брянской области в результате обстрела повреждены несколько домов

сегодня, 12:48

В России
В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО
#участники СВО #трудовые гарантии
В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО

сегодня, 12:03

В России