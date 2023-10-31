сегодня, 14:54
ФСО сообщила о проведении плановых учений с бронетехникой в Москве
Отмечается, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Подчеркивается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.
Отмечается, что основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы.
Во время учений возможно использование бронетехники Росгвардии.
"Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии", — говорится в сообщении.
Вводить какие-либо ограничения для граждан не планируется, - подчеркнули в ФСО.
В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения с 25 по 27 октября. Отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.
Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда, там заметили бронетранспортеры.
В 2021 году учения проходили 9—11 ноября, в 2019-м — в конце месяца. В 2020 году во время пандемии проведение учений не анонсировалось.