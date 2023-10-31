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сегодня, 14:54

ФСО сообщила о проведении плановых учений с бронетехникой в Москве

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#учения

Отмечается, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Подчеркивается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, - сообщили РБК в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства.

Отмечается, что основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы.

Во время учений возможно использование бронетехники Росгвардии.

"Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии", — говорится в сообщении.

Вводить какие-либо ограничения для граждан не планируется, - подчеркнули в ФСО.

В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения с 25 по 27 октября. Отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.

Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда, там заметили бронетранспортеры.

В 2021 году учения проходили 9—11 ноября, в 2019-м — в конце месяца. В 2020 году во время пандемии проведение учений не анонсировалось.
41
#учения

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