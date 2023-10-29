Общество

56 минут назад

Итоги недели: цены

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#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

На прилавках трудно найти килограммовые круп, а сливочное масло продают в 100-граммовых упаковках.  

В конце недели мы как всегда проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.

Стоимость нашей минимальной корзины за неделю немного уменьшилась — на 10 рублей 64 копейки. Мы обратили внимание, что перестал дешеветь картофель, напротив, он чуть-чуть вырос в цене. 

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Дорогая корзина прибавила в цене — на 16 рублей 76 копеек. В магазинах появились маленькие бананы, значительно дороже привычных по размеру. Поднялся в цене рис. Зато на рынке мы обнаружили свинину со скидкой. Возможно, сказалась непогода — покупатели сидят по домам.

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Цены на продукты мы рассчитываем в килограммах и литрах, однако на прилавках почти не осталось килограммовых пачек круп и макарон. Мало того, прежние 900-граммовые пачки сменили 800-граммовые. Вермишель и макароны расфасовывают и  в упаковки по 400 граммов. Мука, которую традиционно продавали в 2-килограммовых упаковках, теперь продается и в килограммовых.  

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Подсолнечное масло разливают в тару 0,7, 0,8 и 0,9 литра, хотя можно встретить и пятилитровые бутыли. 

К 180-граммовым пачкам сливочного масла, вроде, уже привыкли, но теперь все чаще встречаются пачки по 100 граммов, которые легко можно перепутать с теми, что потяжелее, если не посмотреть на ценник.   

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Во времена СССР вес буханок хлеба варьировался от 0,5 до 1,2 килограмма. Такого на полках давно не встретишь. Сейчас буханки весят от 280 до 650 граммов. 

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Трудно найти и литровую упаковку молока.   

Для такого снижение веса упаковок продуктов придуманы два термина : даунсайзинг и шринкфляция.  

Шринкфляция — снижение веса или объема товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении цены. 

Даунсайзинг — изменение объема продукта без изменения размера упаковки и цены товара. 

Производители снижают вес и объем упаковок, чтобы сохранить прибыль, но не отпугнуть покупателей резким увеличением цены.

Действительно, когда вес упаковок снижался с килограмма до 900 граммов, не каждый это замечал, однако теперь, когда натыкаешься на 700-граммовые пачки, появляется чувство, что тебя обманули. А иногда это даже неудобно,  например, когда йогурт расфасован по 350 граммов. Для одной чашки это много, а для двух уже мало.     

В этот раз цены мы сличали цены с риском для здоровья. Далеко не во всех магазинах в пятницу были почищены ступеньки. 

Зато на Центральном рынке увидели супртыкву! Продавец сказал, что она весит более 17-ти килограммов. Надеется продать.

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— Купите, на всю зиму хватит! — Нахваливал он свой товар.

3 165
#цены #дороже/дешевле

Комментарии (3)

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Безмасочник

6 минут назад
Цены и дальше будут расти. Причина же роста - ужесточение правил продажи товара. Раньше я мог свободно торговать курятиной, а сейчас это оказалось практически невозможно, всё выращенное я должен съедать сам и сидеть без денег.
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Animal Planet

34 минуты назад
Элиот, хорош нагнетать,до пустых полок не дойдет.
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Элиот

42 минуты назад
В принципе всё ожидаемо, и мы это уже проходили. В конце прошлого века, рост цен, попытка их регулировать, исчезновение товаров, совещание в курятнике по поводу продовольствия, "Продовольственная программа". введение талонной системы. Голые полки в магазинах. Мы на этапе "курятник"
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