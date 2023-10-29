Итоги недели: цены

На прилавках трудно найти килограммовые круп, а сливочное масло продают в 100-граммовых упаковках.





В конце недели мы как всегда проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.Стоимость нашей минимальной корзины за неделю немного уменьшилась — на 10 рублей 64 копейки. Мы обратили внимание, что перестал дешеветь картофель, напротив, он чуть-чуть вырос в цене.Дорогая корзина прибавила в цене — на 16 рублей 76 копеек. В магазинах появились маленькие бананы, значительно дороже привычных по размеру. Поднялся в цене рис. Зато на рынке мы обнаружили свинину со скидкой. Возможно, сказалась непогода — покупатели сидят по домам.Цены на продукты мы рассчитываем в килограммах и литрах, однако на прилавках почти не осталось килограммовых пачек круп и макарон. Мало того, прежние 900-граммовые пачки сменили 800-граммовые. Вермишель и макароны расфасовывают и в упаковки по 400 граммов. Мука, которую традиционно продавали в 2-килограммовых упаковках, теперь продается и в килограммовых.Подсолнечное масло разливают в тару 0,7, 0,8 и 0,9 литра, хотя можно встретить и пятилитровые бутыли.К 180-граммовым пачкам сливочного масла, вроде, уже привыкли, но теперь все чаще встречаются пачки по 100 граммов, которые легко можно перепутать с теми, что потяжелее, если не посмотреть на ценник.Во времена СССР вес буханок хлеба варьировался от 0,5 до 1,2 килограмма. Такого на полках давно не встретишь. Сейчас буханки весят от 280 до 650 граммов.Трудно найти и литровую упаковку молока.Для такого снижение веса упаковок продуктов придуманы два термина : даунсайзинг и шринкфляция.Шринкфляция — снижение веса или объема товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении цены.Даунсайзинг — изменение объема продукта без изменения размера упаковки и цены товара.Производители снижают вес и объем упаковок, чтобы сохранить прибыль, но не отпугнуть покупателей резким увеличением цены.Действительно, когда вес упаковок снижался с килограмма до 900 граммов, не каждый это замечал, однако теперь, когда натыкаешься на 700-граммовые пачки, появляется чувство, что тебя обманули. А иногда это даже неудобно, например, когда йогурт расфасован по 350 граммов. Для одной чашки это много, а для двух уже мало.В этот раз цены мы сличали цены с риском для здоровья. Далеко не во всех магазинах в пятницу были почищены ступеньки.Зато на Центральном рынке увидели супртыкву! Продавец сказал, что она весит более 17-ти килограммов. Надеется продать.— Купите, на всю зиму хватит! — Нахваливал он свой товар.