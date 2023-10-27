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Липецкая вечЁрка: 81 ДТП за снежный день, сокольская остановка и хлевенская хурма
Сегодня, 27 октября, ГИБДД сообщило о рекордном количестве ДТП, мэрия взяла дополнительное время для принятия решения о новой остановке на Соколе, и житель Хлевного Иван Санин рассказал, как выращивает хурму и инжир.
— Сегодня скорее не день жестянщика, а день травматолога, — написала Главная по городу.
Однако это не так. Травматологи сегодня утром отнюдь не были загружены работой. За помощью к ним обратились всего несколько пострадавших от гололеда. А комментаторы обратили внимание на то, что плохо убраны дворы,
— Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обледеневшие места. Ходить следует не спеша, опираясь на всю ступню. Вот так дворники и ходят, потому что песок во дворы не доставлен, вопрос к УК, к этим бездельникам, — написал Фокс.
— Из вышенаписанного вывод только один — надейтесь люди исключительно на себя при гололеде! Никому до тротуаров и дворов нет никакого дела! Ни мэрии, ни УКашкам. А куда исчез песок из Липецка?! И по проезжей части иногда ходить безопаснее, потому что там нет льда, чем по этой сверхскользкой новой плитке! — пришла к выводу Лия.
— Передвигаться надо на четвереньках! И не упадешь, и претензий никаких, что не тротуары, а зеркало! — добавили Господа.
«Уборка микрорайонов — дело управляющих компаний, уборка внутриквартальных проездов остается за нами», — в очередной раз разъяснили в мэрии.
— Дворы ранее убирали ЖЭКУ, сейчас это УК, Но с численностью всего ничего, Директор, энергетик, паспортисты, бухгалтерия, а есть дворники — три человека, на весь жил фонд, что на балансе УК, ну посыплют у подъезда, ну пару раз за зиму трактор наймут. Всё. Это про зиму. Летом тоже, но с травой. Остальное — выяснение отношений с ресурсниками. «Я ни я и лошадь не моя». А город по сути весь в грязи и песке, снег не чистят от слова совсем, — поделился впечатлениями Сергей.
— Что вы пристали с этими снегом и льдом. Вот когда чек-листы заполню, тогда и поговорим, — съязвил Липовый дворник.
Кстати, после обеда пошел дождь, так что проблема с гололедом растаяла сама собой.
Решение об остановке рядом с бывшей автостанцией «Сокол» откладывается на начало ноября. На следующей неделе волонтеры опросят пассажиров межмуниципальных автобусов — кому из них неудобно добираться до новой автостанции. Схема размещения посадочной площадки остановки у ТЦ «Весна» и дренажных колодцев с клумбой, которые необходимы для осушения весной лужи уже готова.
Окончательное решение будет принято после совещания в областном управлении дорог и транспорта.
Остановка на Соколе нужна обязательно. Столько неудобств кататься туда-сюда. Очень ждём Остановку! — написал комментатор, подписавшийся Жителей услышьте.
— Очень хорошо сделали новую автостанцию. Надоел этот старый свинарник, — другое мнение от Гостя.
А на улице Московской точно поменяют остановочные павильоны. Мэрия разместила заказ на шесть штук. Дизайн классический продуваемый.
Жители «Университетского» вступились за водителей автобусов, которые вынуждены нарушать правила дорожного движения из-за строительства детского сада.
Пенсионер Николай Санин выращивает в селе Хлевное хурму и инжир. Биолог по профессии собирает вполне приличные урожаи.
Фото: Николай Санин
— Отлично! Молодец мужик! Вот что любовь делает — чудеса творит! — похвалил апач.
Погода в выходные подкузьмила. По прогнозам синоптиков, всю ночь и завтра днем в Липецке будут лить дожди. При этом потеплеет до +12 градусов.
И не забудьте, мэр Липецка Евгения Уваркина пообещала сегодня открытие полноценного движения по Сокольскому мосту. Некоторые водители, правда, жалуются, что на нем неровные стыки. Но в компании «Инфинити Групп», которая занималась ремонтом моста, рассказали, что все сделали по правилам — стыки скоро укатают и они не будут чувствоваться во время поездки.
Такса глубоководная.
А вот надо
Гость