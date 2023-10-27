«Я прям стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться?»

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Наши читатели прислали GOROD48 видео, записанное на конечной остановке автобусов в «Университетском», с вопросом, как водителям общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения на перерытой разворотной площадке?



— Я прямо стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться? Только через две сплошные. А две сплошные — это лишение прав. Вот такие вот дела, — говорит автор видео за кадром.



В городском департаменте архитектуры и градостроительства, нам рассказали, что горы песка и щебня появились из-за строительства поблизости детского сада. Директор строительной компании Юрий Лопатин уточнил, что это была вынужденная мера, пообещав до понедельника убрать строительные материалы.