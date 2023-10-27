Общество
сегодня, 14:57
«Я прям стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться?»
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Наши читатели прислали GOROD48 видео, записанное на конечной остановке автобусов в «Университетском», с вопросом, как водителям общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения на перерытой разворотной площадке?
— Я прямо стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться? Только через две сплошные. А две сплошные — это лишение прав. Вот такие вот дела, — говорит автор видео за кадром.
В городском департаменте архитектуры и градостроительства, нам рассказали, что горы песка и щебня появились из-за строительства поблизости детского сада. Директор строительной компании Юрий Лопатин уточнил, что это была вынужденная мера, пообещав до понедельника убрать строительные материалы.
— Я прямо стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться? Только через две сплошные. А две сплошные — это лишение прав. Вот такие вот дела, — говорит автор видео за кадром.
В городском департаменте архитектуры и градостроительства, нам рассказали, что горы песка и щебня появились из-за строительства поблизости детского сада. Директор строительной компании Юрий Лопатин уточнил, что это была вынужденная мера, пообещав до понедельника убрать строительные материалы.
6 2750
Алексей
А где же согласование?
Ваня
Менеджер
Ох уж эти блогеры
А вьот