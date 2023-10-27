Общество

сегодня, 14:57

«Я прям стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться?»

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#остановка
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Наши читатели прислали GOROD48 видео, записанное на конечной остановке автобусов в «Университетском», с вопросом, как водителям общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения на перерытой разворотной площадке?

— Я прямо стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться? Только через две сплошные. А две сплошные — это лишение прав. Вот такие вот дела, — говорит автор видео за кадром.

В городском департаменте архитектуры и градостроительства, нам рассказали, что горы песка и щебня появились из-за строительства поблизости детского сада. Директор строительной компании Юрий Лопатин уточнил, что это была вынужденная мера, пообещав до понедельника убрать строительные материалы.
6 2750
#остановка
4

Комментарии (6)

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Алексей

сегодня, 17:47
Кормушка для дпс
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А где же согласование?

сегодня, 17:29
Строителям не хватило выделенной площади использовали дорогу. Это же нарушения, что влечёт штрафы. Или некоторым приближонным всё дозволено?
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Ваня

сегодня, 16:47
Задом до перекрестка и вперёд.
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Менеджер

сегодня, 16:38
После понедельника развернетесь!
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Ох уж эти блогеры

сегодня, 15:43
из захолустья
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А вьот

сегодня, 15:32
Взять водителям встать и ни шагу. Так нет нарушим, но начальников спасём.... Вот поэтому, водители,ваши беды от того, что не едины, профсоюза нет,. Хотя и не только ваши....
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