Пристройку из газосиликатных кирпичей к дому середины XIX века придётся снести

Ельчанка безуспешно пыталась оспорить решение суда.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ельчанки — собственницы квартиры в доме в Ельце, которая пыталась оспорить решение Елецкого городского суда, по которому она обязана снести самовольные пристройки к дому по улице Профсоюзная.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, к дому середины XIX века, включенному в список объектов культурного наследия, ельчанкой возведена пристройка из газосиликатных кирпичей и крыльцо. За это женщина уже была оштрафована по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Администрацией Ельца в ее адрес также было направлено уведомление о необходимости устранить нарушения. Но женщина добровольно пристройку не снесла.



Коллегия Липецкого областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, отметив, что собственник квартиры нарушила целый ряд норм и требований, что не позволяет сохранить за ней право собственности на жилое помещение в реконструированном состоянии. В частности, были нарушены нормы, запрещающие реконструкцию объектов, включенных в государственный реестр культурного наследия.



Кроме того, уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений. При этом 20% собственников своего согласия на возведение на общедомовом земельном участке пристройки и крыльца не дали. Также до обращения городской администрации в суд с иском собственник квартиры не пыталась легализовать самовольную постройку.



Ельчанке дано 6 месяцев на снос пристройки и крыльца, приведение квартиры и жилого здания в первоначальное состояние.

