Общество
сегодня, 11:57
В Липецк из Татарстана привезли первые шесть электробусов по нацпрограмме развития электротранспорта
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Оставшиеся четыре машины поступят в депо МУП «Горэлектротранс» к концу октября.
Шесть из десяти электробусов «КамАЗ-6282», которые должен был получить Липецк по федеральной комплексной программе развития городского наземного электрического транспорта, доставлены на тралах из Набережных Челнов. Оставшиеся машины в депо МУП «Горэлектротранс» привезут к концу октября.
Эти 10 электробусов привязаны к концессии компании «Мовиста-Регионы», реконструирующей трамвайную сеть Липецка.
Концептуально электробусы должны работать в режиме челноков, перевозя к узловым трамвайным станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника.
Для эксплуатации нового подвижного состава МУП «Горэлектротранс» также получит две станции ультрабыстрой зарядки. «КамАЗ» берет на себя обязательства по сервисному обслуживанию электробусов в течение 15 лет. Ровно такой ресурс, кстати, у электробатареи электробуса.
За 10 электробусов и две зарядные станции бюджет заплатит миллион рублей в качестве символического софинансирования. «Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай», — так об этом приобретении на одной из сессий горсовета высказался председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.
В гараже МУП «Липецкпассажиртранс», кстати, стоят пять электробусов, которые муниципалитет купил за 82,5 млн рублей при мэре Сергее Иванове. Почти сразу же эти первые запущенные в серию машины «VOLGABUS 5270E» вышли из строя по техническим причинам — в них было много иностранных комплектующих. Сейчас, по информации пресс-службы мэрии, четыре их них уже на ходу а пятый пока в ремонте. На маршруты эти электробусы пока не выпускают: дептранс мэрии собирается передать их на баланс МУП «Горэлектротранс», чтобы и у этих старых, и у полученных новых был один хозяин.
Электробус «КамАЗ-6282» рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Мощность аккумулятора — 125 кВ. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенными в электропортальном мосту. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен. Максимальная скорость машины — 70 километров в час.
Станции подзарядки мощностью 300 кВт могут восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Приемное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля.
Электробус модели «КамАЗ-6282» в Набережных Челнах производят с 2018 года. В Липецке эту модель обкатывали весной. Тогда по улицам ездил тестовый электробус небесного цвета, а новые машины будут других цветов — бирюзового и белого.
Эти 10 электробусов привязаны к концессии компании «Мовиста-Регионы», реконструирующей трамвайную сеть Липецка.
Концептуально электробусы должны работать в режиме челноков, перевозя к узловым трамвайным станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника.
Для эксплуатации нового подвижного состава МУП «Горэлектротранс» также получит две станции ультрабыстрой зарядки. «КамАЗ» берет на себя обязательства по сервисному обслуживанию электробусов в течение 15 лет. Ровно такой ресурс, кстати, у электробатареи электробуса.
За 10 электробусов и две зарядные станции бюджет заплатит миллион рублей в качестве символического софинансирования. «Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай», — так об этом приобретении на одной из сессий горсовета высказался председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.
В гараже МУП «Липецкпассажиртранс», кстати, стоят пять электробусов, которые муниципалитет купил за 82,5 млн рублей при мэре Сергее Иванове. Почти сразу же эти первые запущенные в серию машины «VOLGABUS 5270E» вышли из строя по техническим причинам — в них было много иностранных комплектующих. Сейчас, по информации пресс-службы мэрии, четыре их них уже на ходу а пятый пока в ремонте. На маршруты эти электробусы пока не выпускают: дептранс мэрии собирается передать их на баланс МУП «Горэлектротранс», чтобы и у этих старых, и у полученных новых был один хозяин.
Электробус «КамАЗ-6282» рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Мощность аккумулятора — 125 кВ. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенными в электропортальном мосту. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен. Максимальная скорость машины — 70 километров в час.
Станции подзарядки мощностью 300 кВт могут восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Приемное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля.
Электробус модели «КамАЗ-6282» в Набережных Челнах производят с 2018 года. В Липецке эту модель обкатывали весной. Тогда по улицам ездил тестовый электробус небесного цвета, а новые машины будут других цветов — бирюзового и белого.
14 561
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
?
Лиза
Николай
Вы что
УРА!!!
Вопрос
Алоизий
коля
Думаю
эх