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сегодня, 11:57

В Липецк из Татарстана привезли первые шесть электробусов по нацпрограмме развития электротранспорта

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#электробус #трамвай #концессия
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В Липецк из Татарстана привезли первые шесть электробусов по нацпрограмме развития электротранспорта

Оставшиеся четыре машины поступят в депо МУП «Горэлектротранс» к концу октября.

Шесть из десяти электробусов «КамАЗ-6282», которые должен был получить Липецк по федеральной комплексной программе развития городского наземного электрического транспорта, доставлены на тралах из Набережных Челнов. Оставшиеся машины в депо МУП «Горэлектротранс» привезут к концу октября.

Эти 10 электробусов привязаны к концессии компании «Мовиста-Регионы», реконструирующей трамвайную сеть Липецка.

Концептуально электробусы должны работать в режиме челноков, перевозя к узловым трамвайным станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника.

Для эксплуатации нового подвижного состава МУП «Горэлектротранс» также получит две станции ультрабыстрой зарядки. «КамАЗ» берет на себя обязательства по сервисному обслуживанию электробусов в течение 15 лет. Ровно такой ресурс, кстати, у электробатареи электробуса.

За 10 электробусов и две зарядные станции бюджет заплатит миллион рублей в качестве символического софинансирования. «Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай», — так об этом приобретении на одной из сессий горсовета высказался председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.

В гараже МУП «Липецкпассажиртранс», кстати, стоят пять электробусов, которые муниципалитет купил за 82,5 млн рублей при мэре Сергее Иванове. Почти сразу же эти первые запущенные в серию машины «VOLGABUS 5270E» вышли из строя по техническим причинам — в них было много иностранных комплектующих. Сейчас, по информации пресс-службы мэрии, четыре их них уже на ходу а пятый пока в ремонте. На маршруты эти электробусы пока не выпускают: дептранс мэрии собирается передать их на баланс МУП «Горэлектротранс», чтобы и у этих старых, и у полученных новых был один хозяин.

Электробус «КамАЗ-6282» рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Мощность аккумулятора — 125 кВ. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенными в электропортальном мосту. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен. Максимальная скорость машины — 70 километров в час. 

Станции подзарядки мощностью 300 кВт могут восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Приемное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля.

Электробус модели «КамАЗ-6282» в Набережных Челнах производят с 2018 года. В Липецке эту модель обкатывали весной. Тогда по улицам ездил тестовый электробус небесного цвета, а новые машины будут других цветов — бирюзового и белого.
14 561
#электробус #трамвай #концессия
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Комментарии (14)

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1 минуту назад
Опять нацпроект, опять Федеральные деньги, а местный бюджет куда идет? Хоть бы ямы засыпали на местных дворах старым асфальтом, которые срезают на постройке дорог за счет Федерального бюджета?
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Лиза

7 минут назад
Очень хочется надеяться, что автобусы прослужат долго.
ответить

Николай

12 минут назад
Интересно, вопрос утилизации батарей электромобилей вообще и электроавтобусов в частности решен в РФ?
ответить

Вы что

15 минут назад
Вопрос, хотите,чтобы контракт сорвался.Они хотя бы пару раз по городу проехали,для отмазки.А потом,можно и в гараж,на ремонт.
ответить

УРА!!!

16 минут назад
А можно их пустить с Опытной по Советской и на Левый берег??? Пожалуйста!
ответить

Вопрос

24 минуты назад
А почему своим ходом не доехали? На тралах привезли.
ответить

Алоизий

28 минут назад
Что, опять?!
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коля

33 минуты назад
а старые поломаные куда дели .месяца три назад они еще ездили.были же такие уже.
ответить

Думаю

34 минуты назад
Механик Гаврилов, не гараж расширять,а Управление этим гаражом.
ответить

эх

38 минут назад
и эти передолбим
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