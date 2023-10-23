Происшествия

14 минут назад

В Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114»

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#ДТП
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В Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114»

Никто не пострадал.

Сегодня в 08:44 у дома №5 по улице Коммунаров в Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал.

«Причины и обстоятельства аварии будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции», — добавили в полиции.

Фото —  https://vk.com/elec_online
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#ДТП
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