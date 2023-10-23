Происшествия
14 минут назад
В Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114»
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Никто не пострадал.
Сегодня в 08:44 у дома №5 по улице Коммунаров в Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал.
«Причины и обстоятельства аварии будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции», — добавили в полиции.
Фото — https://vk.com/elec_online
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал.
«Причины и обстоятельства аварии будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции», — добавили в полиции.
Фото — https://vk.com/elec_online
68