Никто не пострадал.

Сегодня в 08:44 у дома №5 по улице Коммунаров в Ельце столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ 2114».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал.«Причины и обстоятельства аварии будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции», — добавили в полиции.