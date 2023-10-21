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А знаете ли вы, кого в Липецке называли «крестами» и «чеками», и как в городе прошел первый конкурс красоты?

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#а знаете ли вы
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А знаете ли вы, кого в Липецке называли «крестами» и «чеками», и как в городе прошел первый конкурс красоты?

Сегодня в рубрике «А знаете ли вы, что...» мы вспомним, чем жили молодые липчане в переломных 80-х годах прошлого века — во время перестройки и накануне краха СССР. Почему публикация посвящена молодежи того времени? Может потому, что именно та молодежь сегодня в основном определяет нашу жизнь.

Стреляющие 80-е и два разных 1987-х

В 80-е годы прошлого века молодежь Липецка живет в двух реальностях. В одной, официальной, — она совершают трудовые и учебные подвиги, помогает партии строить коммунизм и презирает мещанство. В другой, реальной, — существует по пацанским законам, пьет во дворах и подъездах «плодово-выгодное», и, враждуя районами, сходится в диких схватках на аллеях «Комсы» и «Низа». Другая ее часть слушает Севу Новгородцева по BBC, рисует на стенах «АС/DC», перепродает диски «Deep Purple», знает, почему «Levis» и «Wrangler» лучше чем «Lee», и пьет коктейли в баре ресторана «Липецк».

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До Перестройки областная комсомольская газета «Ленинец» славит официальный образ советской молодёжи, и клеймит реальный.

О «несознательных элементах», пишет, например журналист «Ленинца» Сергей Щетинин. У  парня Алика есть все: и джинсы «Super Rifle», и кожаная куртка, и получено высшие образование «просто так», Но «воспитал ли он в себе характер, способный на самоотверженный поступок во имя Родины? Отработал ли тот жирный ломоть хлеба, которым живет явно не по заслугам?» или он «агрегат по переработке всевозможно-всяческой пищи в дерьмо?» — Задается вопросами автор. И делает вывод: «Алик и есть такой агрегат»… В жизни Алика был и криминал — на 14-летие ему подарили ружье-«воздушку», из которого он выстрелил в залезшего в их сад за грушами мальчишку. Вреда видимо не причинил, но в поле зрения правоохранителей тогда попал, а позже и на карандаш журналиста.

Со всевозможными стрелялками советские школьники «на ты» с первых классов. Сначала они мастерят круглые рогатки из проволоки и резинок, затем серьезные агрегаты из дерева и жгута, удивительные приспособы из бельевых прищепок для стрельбы спичками. А затем дело доходит до взрывалок из дюбелей и строительных патронов, пугачей из медных трубок, и, наконец, поджигных (самодельных пистолетов). Возможно, липчане из поколения конца 60-х начала 70-х помнят потрясший город случай, когда ученик школы №50 выстрелил в затылок однокласснику из «поджигного» прямо на уроке и убил его наповал. Упоминая этот дикий случай, начальник отдела уголовного розыска по делам несовершеннолетних УВД Липецкой области Вадим Пронин сообщил «Ленинцу» в январе 1984 года, что изготовление и хранение дома «поджигных» — уголовная статья. Он же поведал историю тербунских ковбоев — школьников из села Большая Поляна Тербунского района Андрея Попова, Александра Пешкова, и их товарища — скотника колхоза «Россия» Василия Пешкова. Троица угнала колхозных лошадей и поскакала в соседнее село на дискотеку. У Андрея Попова при себе оказался обрез, из которого он устроил пальбу в воздух после ссоры с местными парнями. На всех троих завели уголовные дела: за кражу лошадей и за хранение и применение оружия.

1987 год можно считать переломным. В его начале газета «Ленинец» привычно рассказывала о делах в комсомольских ячейках, на производствах, в совхозах и колхозах. Но затем в обиход советских людей входит термин «Гласность», и на страницы газет и экраны телевизоров выплескивается не придуманная пропагандой жизнь.

Липецкий «Ленинец» вместо статей вроде «Пятилетку за три года» запестрел заметками о танцорах «брейк данса» и фанатах «хэви-метала», обсуждениями фильмов на злободневные темы. Таких, как крайне откровенный для той поры документальный фильм «Легко ли быть молодым» и картины «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова по одноименной нашумевшей пьесе. И наконец-то страна и наш город вспомнили, что у них есть воины-афганцы, и в Липецке решили создать клуб-воинов интернационалистов. В том же году государство обратило внимание на атмосферу в детских домах. Во всесоюзной прессе на эту тему выступил писатель Альберт Лиханов, в Липецке его поддержали разгромной статьей о жестоком обращении с воспитанниками в детском доме №3.

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Чувастые и Кресты

Следующий, 1988-й год, стал прорывным для советской прессы. У липецких газетных киосков выстраиваются очереди за «Аргументами и Фактами», «Московскими новостями», журналом «Огонек». А по вторникам — за «Ленинцем». Газеты забили ключом информации, и читатель к нему прильнул, словно к источнику воды после блужданий в пустыне.

Особый интерес в «Ленинце» представляли письма читателей. Их можно сравнить с нынешними постами в блогах. Читатели газеты делились своими наблюдениями за жизнью, а порой и самым сокровенным. Так взрослые в ту пору горожане однажды узнали, что липецкая молодежь поделена на касты.

«Мне тошно жить в этом мире, который подразделяется на «чувастых» и «крестов»….», — писала в газету некая Инна. Она имела в виду тех, кто мог себе позволить модную одежду и развлечения — «чуваков» и «чувих», и тех, кто оставался, что называется «не в тренде».

«Все стараются подделаться под «чувастую» группу. А кто не может, тот говорит, что ненавидит эту группу людей», — продолжает Инна. «Основное правило игры в касты не стать белой вороной в уже своем элитарно-«чувастом» кругу. Иначе закинут обратно в толпу, которая успела тебя возненавидеть и ты вновь станешь «крестом»….

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В одном из следующих номеров Инне  ответила Ванда.

«Я отношусь к «чувихам» XX века и этому очень рада. Да, меня могут и одевают в экстравагантные «шмотки». Мне нравится выделяться одеждой из толпы «крестушек». Я ни за что не подойду к девке или парню, у которых нет фирмовой одежды, или которые хотят подделаться под нас… И не надо говорить, что мы только и умеем жить под крылом у маменьки и у папеньки, а потом жизнь нас научит и заставит выйти из круга «чувастых». Этого никогда не будет. Рабочий дружит с рабочим, а директор с директором. И замуж я выйду за мальчика из своего круга, у которого все есть: машина, квартира, дача. Путь не по любви, но мой ребенок будет обеспечен всем».

В том же номере жизнь в кругу «чувастых» описывают Алиса и Кристина из 16-го микрорайона.

«Когда мы были салагами, как-то не задумывались о том, к чему могут привести блатные компании, вино сигареты, шмотки, фарц и т.д. Но, увы, все быстро надоело. Мы меняли своих кавалеров, как перчатки и так глубоко втянулись, что вряд ли когда-нибудь сможем выйти из этой игры. У нас нет будущего, мы потеряли веру в жизнь. Мы хотим сказать: «Дорогие девчонки! Не кидайтесь сломя голову в омут, называемый «красивой жизнью». Она не принесет вам ничего хорошего, от нее одни беды и несчастья. Мы испытали все это на себе. Не повторяйте наших ошибок».

О том, как взрослая жизнь расходится с девичьими преставлениями о ней, в газету пишут и другие юные липчанки:

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«Детки из клетки»

Мест для тусовок в Липецке тогда было немного. Пора молодежных клубов еще не пришла, кафе — единицы, а рестораны далеко не всем по карману. Основная «тусовка» проходила на танцплощадках. Самые модные из них — в Нижнем парке — «Низу» и в Комсомольском парке — «Комсе», ныне Быхановом саду. Танцплощадка в Нижнем парке находилась там, где сейчас колесо обозрения, в «Комсе» — на месте нынешнего амфитеатра.

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«Комса»

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«Низ»

Фото из группы  «Липецк вчера и сегодня»

 «Низ» работал семь вечеров в неделю, «Комса» — шесть. В 1988 году «Ленинец» посвящает им большую статью — «Клетка».

«Своя зона. Она подчиняется негласным, таинственным для чужака законам. Надо быть «сталкером», чтобы уметь ходить по ней. Надо многое знать: структуру отношений между районами города, специальный жаргон, и еще, и еще, и еще», — писала журналист. — «Я кент и не пойду с «крестом» — фраза привычная здесь. Как нигде, тут идет строгое социальное деление. Прежде всего, учитывается внешний вид: в моде «вареные» юбки и брюки (их называют кислотными), цветные колготки и высокий каблук, спортивные костюмы всех цветов. Допускается стиль «ретро». Иначе ты «крест» (уничижительное от слова «крестьянин»)», — пишет автор статья Татьяна Щеглова.

«В ходу на танцплощадках и другой термин — «Чек». «Высший шарм» или «Кабальеро дискотек», — продолжает журналист. Сейчас бы сказали — «Звезда танцпола».

К обеим площадкам вели длинные аллеи, на которых чуть ли не ежедневно сходись в жестоких драках группы из враждующих районов: «Карьера», «Слободы», «Автопарка», «Прогресса», «Новолипецка» и «Сокола». Вопросы: «С какого района?» и «Кого там знаешь?», звучали уже на подходах к паркам. А драки, вернее избиения, чаще начинались при чьем-то численном преимуществе. Бывало, впрочем, что на межрайонные разборки собирались десятки, а то и сотни человек. И остановить «месилово» мог только дежурный оперотряд, которым руководил будущий глава УБОПа Сергей Валетов. Он сетовал в интервью изданию, что у отряда нет своего помещения в Нижнем парке и возможности дежурить чаще, иначе там быстро был бы наведен порядок.

Называет газета и молодежных авторитетов того времени, «кабальеро» танцплощадки Нижнего парка — «Босса», «Червонца», «Чифиря», «Кабину»….

Статья наделал много шума в Липецке, но ничего не изменила. Проблема исчезла в начале девяностых сама собой — советское общество со всеми его атрибутами растворилось в новом времени.

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Неуважение к девушке привело к… конкурсу красоты

В том же 1988 году газета «Ленинец» и молодежный клуб «Диалог» организуют первый в городе конкурс красоты. При этом Липецк становится четвертым городом СССР, в которых проходили такие конкурсы, после Москвы, Одессы и Вильнюса.

«Ленинец» так объяснял идею конкурса:

«Дело в том, что в последнее время редакцию буквально захлестнул поток писем, остро затрагивающих психологические и нравственные аспекты социального статуса женщины в современном мире. Девушки пятнадцати-двадцати лет с горечью пишут об отсутствии не то что преклонения, а элементарного уважения к себе со стороны нынешних мужчин: о собственной утрате чувства женской чести и достоинства, о неверии в любовь, об одиночестве...».

Две недели организаторы потратили на отбор конкурсанток. Их физические параметры определялись классическим стандартом: 90-60-90 при росте не мене 170 сантиметров. Интересно, что об этом стандарте организаторы узнали из передачи радио «Маяк», посвященной зарубежным конкурсам красоты. Правда ни одна из 50 претенденток, а в их числе были «11 студенток, 14 школьниц, 6 учащихся СПТУ, 7 мастеров и технологов с производства, а также медсестры, учителя, продавщицы, швеи и представительницы других профессий», под этот эталон внешних данных не подошла. Так как организаторы были крайне ограничены в средствах, да и опыта проведения таких мероприятий у них не было, девушкам пришлось многое делать самим — подбирать платья, прически, макияж.

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Вечером 7 марта 1988 года восемь финалисток: Елена Лухина, Галина Решетова, Светлана Андриянова, Оксана Пашкина, Надежда Соломенцева, Марина Демина, Людмила Андрушкив, Наталья Овсянникова вышли на сцену ДК Профсоюзов.

Жюри, в которое вошли главный режиссер областного драматического театра Владимир Пахомов, писатель-сатирик Александр Климов, кандидат педагогических наук Сталь Шмаков, хореографы Л. Разумова и А. Меркулов, президент клуба «Диалог» Виктор Бешенов, ответственный секретарь «Ленинца» Сергей Щетинин, оценивало артистичность девушек, их эрудицию. Конкурсантки читали стихи, составляли «брачное объявление» — взгляд на современного мужчину. Были и дефиле в платьях и купальниках. В перерывах между выходами девушек публику, а все билеты на финал были раскуплены заранее, развлекали брейк-дансом, музыкой, сатирик Климов прочитал один из своих рассказов.

Александр Климов был довольно известен и выступал в главной юмористической программе страны «Вокруг смеха»

Позже «Ленинец» опишет, с какими трудностями пришлось столкнуться организаторам: костюмы, купальники, оформление сцены — все это собиралось с миру по нитке. Даже главные призы — наборы парфюмерии — найти в городе накануне восьмого марта оказалось невозможно. Поэтому главным призом стал расписной самовар. Забыли организаторы доставить в ДК Профсоюзов и корону королевы красоты.

Удивительным оказался и результат конкурса, так как система оценок разрабатывалась в спешке, «Королевами красоты» были признаны сразу две девушки — студентка ЛГПИ Елена Лухина и студентка Тамбовского филиала Московского института культуры Галина Решетова.

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Затем в Липецке проходит целая череда таких конкурсов. Пиком их проведения стал 1999 год, когда в городе выбирали «Мисс фото», «Мисс кино» и т.д. После чего конкурсы красоты сошли в городе на нет.

В публикации использованы данные электронной библиотеки ЛОУНБ


11 775
#а знаете ли вы
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Комментарии (11)

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Helen

8 минут назад
Эх, молодость, молодость.
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Старый рокер

24 минуты назад
Сейчас диски «Deep Purple» не укупишь..
ответить

Старый житель Липецка

27 минут назад
Хорошее время было!
ответить

Липчанин

30 минут назад
Ну не Валетовцы, а Кимовцы, вернее! Их ОКОДы наводили порядок в комсе и больше в низу.... Эх, есть что вспомнить!
ответить

Бабка Прасковья

33 минуты назад
В нижнем на дискотеку ходили подраться или посмотреть на драки! Как же хорошо и весело было в то время!
ответить

Луна

34 минуты назад
Был еще такой противный Лимон с района станкостроительного завода. Живой ли?
ответить

Липецкие басни

37 минут назад
В 80х солнце было ярче, а трава зеленей!
ответить

Да уж

45 минут назад
Джинсы 1шт и куртка кожаная 1шт-это в СССР считалось человек имеет жирный ломоть хлеба, а купальники на конкурс красоты собирали с миру по нитке...А тут поют про изобилие))))
ответить

не-а чё

47 минут назад
Понты никуда не делись."крест",даже сейчас может ездить на кредитном БМВ или мерсе,и жить в съемной 13- метровке.
ответить

дед

50 минут назад
".Бывало, впрочем, что на межрайонные разборки собирались десятки, а то и сотни человек. И остановить «месилово» мог только дежурный оперотряд, которым руководил будущий глава УБОПа Сергей Валетов." Сейчас,даже двух дерущихся,дежурный оперотряд остановить боится. Были люди в те времена....
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
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