В России
24 минуты назад
На Мосбирже отмечено укрепление рубля
Курсы евро, доллара и юаня снизились.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, юань - до 13 рублей впервые с 21 сентября, - свидетельствуют данные торгов.
По данным на 14:38 мск, курс евро терял 1,77%, опускаясь до отметки 100,98 рубля. К 14:40 мск юань снижался на 1,7%, до 13 рублей, - передает ТАСС.
К 14:45 мск курс евро замедлил падение до 100,99 рубля (-1,76%). В то же время курс юаня снижался до 13,003 рубля (-1,68%).
Эксперты считают, что экспортеры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода, - передает Bfm.ru.
По данным на 14:38 мск, курс евро терял 1,77%, опускаясь до отметки 100,98 рубля. К 14:40 мск юань снижался на 1,7%, до 13 рублей, - передает ТАСС.
К 14:45 мск курс евро замедлил падение до 100,99 рубля (-1,76%). В то же время курс юаня снижался до 13,003 рубля (-1,68%).
Эксперты считают, что экспортеры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода, - передает Bfm.ru.