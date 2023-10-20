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24 минуты назад

На Мосбирже отмечено укрепление рубля

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#рубль #экономика #доллар #евро

Курсы евро, доллара и юаня снизились.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, юань - до 13 рублей впервые с 21 сентября, - свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:38 мск, курс евро терял 1,77%, опускаясь до отметки 100,98 рубля. К 14:40 мск юань снижался на 1,7%, до 13 рублей, - передает ТАСС.

К 14:45 мск курс евро замедлил падение до 100,99 рубля (-1,76%). В то же время курс юаня снижался до 13,003 рубля (-1,68%).

Эксперты считают, что экспортеры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода, - передает Bfm.ru.
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#рубль #экономика #доллар #евро

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