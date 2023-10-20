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32 минуты назад
В Госдуме одобрили проект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 руб
Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля.
Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении ряд правительственных инициатив, в том числе проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - до 19 242 рублей.
Правительство РФ накануне внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
Комитет также поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев (22 года).
Комитет рекомендовал к принятию в I чтении проекта о сохранении в 2024-2026 годах действия тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
Рекомендована к принятию в I чтении и инициатива об увеличении пенсий для неработающих пенсионеров. Документом предусматривается увеличить стоимость пенсионного коэффициента до 133,05 рубля. На текущий момент указанный коэффициент составляет 129,46 рубля.
На заседании комитета 19 октября его члены проголосовали за соответствующие инициативы, - передает РИА Новости.
Правительство РФ накануне внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
Комитет также поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев (22 года).
Комитет рекомендовал к принятию в I чтении проекта о сохранении в 2024-2026 годах действия тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
Рекомендована к принятию в I чтении и инициатива об увеличении пенсий для неработающих пенсионеров. Документом предусматривается увеличить стоимость пенсионного коэффициента до 133,05 рубля. На текущий момент указанный коэффициент составляет 129,46 рубля.
На заседании комитета 19 октября его члены проголосовали за соответствующие инициативы, - передает РИА Новости.