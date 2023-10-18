В шоколадном батончике нашли мобильный телефон

При досмотре посылки в елецкую тюрьму обнаружили мобильный телефон и комплектующие к зарядному устройству.

В елецкую тюрьму №2 осуждённому пытались передать запрещённые предметы. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при досмотре посылки были обнаружены мобильный телефон и комплектующие к зарядному устройству, спрятанные ухищренным способом в шоколадном батончике. Проводится проверка.



«Одним из основных каналов проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов является попытка передачи этих предметов родственниками осужденных», — добавляют в пресс-службе.