Происшествия
сегодня, 14:28
26-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с грузовиком
ДТП произошло на улице Юношеской.
Сегодня днём в районе дома №44 по улице Юношеской произошло ДТП: столкнулись грузовик под управлением 59-летнего водителя и легковой автомобиль «Тойота Камри», за рулём которого был 26-летний мужчина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки. По предварительным данным, причиной дорожной аварии стало нарушение правил проезда перекрёстка.
Фото - vk.com/id437227989
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки. По предварительным данным, причиной дорожной аварии стало нарушение правил проезда перекрёстка.
Фото - vk.com/id437227989
Улица Юношеская