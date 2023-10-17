26-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с грузовиком

ДТП произошло на улице Юношеской.

Сегодня днём в районе дома №44 по улице Юношеской произошло ДТП: столкнулись грузовик под управлением 59-летнего водителя и легковой автомобиль «Тойота Камри», за рулём которого был 26-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки. По предварительным данным, причиной дорожной аварии стало нарушение правил проезда перекрёстка.