Происшествия

сегодня, 14:28

26-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с грузовиком

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#ДТП
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26-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с грузовиком

ДТП произошло на улице Юношеской.

Сегодня днём в районе дома №44 по улице Юношеской произошло ДТП: столкнулись грузовик под управлением 59-летнего водителя и легковой автомобиль «Тойота Камри», за рулём которого был 26-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки. По предварительным данным, причиной дорожной аварии стало нарушение правил проезда перекрёстка.

Фото - vk.com/id437227989
1 851
#ДТП
2

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Улица Юношеская

9 минут назад
26-летний юноша
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