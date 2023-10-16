Липчанка получила сильные ожоги от газовой плиты

У женщины обожжены лицо, рука и глаза.

В областной ожоговый центр в воскресенье, 15 октября, с сильными ожогами была госпитализирована 69-летняя липчанка.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина разжигала плиту, но в это время неожиданно произошла вспышка газа. В результате пенсионерка получила ожоги лица, руки и глаз второй и третьей степеней.



У пожилой женщины ожоги 3% тела.





