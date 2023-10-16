Общество

52 минуты назад

Липчанка получила сильные ожоги от газовой плиты

597
#ожог
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Липчанка получила сильные ожоги от газовой плиты

У женщины обожжены лицо, рука и глаза.

В областной ожоговый центр в воскресенье, 15 октября, с сильными ожогами была госпитализирована 69-летняя липчанка.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина разжигала плиту, но в это время неожиданно произошла вспышка газа. В результате пенсионерка получила ожоги лица, руки и глаз второй и третьей степеней.

У пожилой женщины ожоги 3% тела.


597
#ожог
2

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