Общество

сегодня, 13:30

В частном секторе Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

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#отключение
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В частном секторе Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» - неудобства затронут жителей 34 улиц.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 6 по улице Свиридова, №№ 4б, 4б к.1 по улице Минской, № 6а по улице Терешковой.

Также с 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в районе Сокола – в частном секторе улиц Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы.

В этот же период, с 10:00 отключат холодную воду в частном секторе Опытной Станции – на улицах Лучистой, Утренней, Отрадной, Совхозной, Вольной, Новой, Раздольной, Ягодной, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Ясной, в переулке Беговом.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Свиридова, 6, улица Терешковой, 6а, улица Вильямса, 10, улица Вольная, 9.
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#отключение
3

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