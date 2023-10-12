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В Белгороде при падении беспилотника на жилой дом погиб ребенок и двое взрослых

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#беспилотники #атака #Белгород #жертвы

В Белгородском районе 12 октября система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

Ночью 12 октября предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в настоящее время вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил о переносе нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями.

О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, Гладков сообщил в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших.
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#беспилотники #атака #Белгород #жертвы

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