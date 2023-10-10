сегодня, 17:59
На трех десятках улиц отключат холодную воду
11 октября холодную воду отключат на трех десятках улиц – «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в компании.
Кроме того, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Балмочных, Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, 30 лет Октября, Земной, Кленогвой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, Лесопарковое хозяйство, 4-й Пятилетки, Антипова.
Подвоз воды будет организован по адресам:
- улица Кузнечная, 10а,
- улица Октябрьская,61,
- улица Антипова, 2,
- улица Шевченко,7,
- улица Фурманова, 10,
- улица Депутатская, 52а.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 отключат электричество в доме № 1 по улице Третьякова и на улицах Белорусской, Баумана, Цементников, Брюллова, переулках Космическом, Свободном, в садоводчестве «Сокол-2».
С 09:00 до 17:00 не будет света в домах № 4 по улице Жуковского, №№ 3, 5, 9 по улице Краснознаменной, № 5 в 1-м Театральном переулке, № 1 в Парковом переулке, № 1 в Стандартном переулке, № 17 в Рудном переулке, на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Бачурина, Коммунистической, Краснозаводской, Зеленой, Ильича, Фурманова, Урицкого, Юношеской, в переулке Моторном, по проезду Ильича. Обесточат также садоводчества «Липецкстрой», «Студеновское», «Горняк», «Спутник».
С 14:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина.