На трех десятках улиц отключат холодную воду

11 октября холодную воду отключат на трех десятках улиц – «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 52, 52а по улице Депутатской, № 3 на площади Театральной, №№ 1, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 61 по улице Октябрьской, № 13 по улице Орловской, №№ 4, 7 по улице Шевченко, № 1а по проезду Шишкина, №№ 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17 ст.1, ст.25, 26, 32, 36, 38, 50 по улице Балмочных, №№ 1, 7, 11, 19, 21, 21а, 70б вл.1, 88, 90, 92, 116, 116а ст.1, 164а по улице Тельмана, № 121 по улице Вавилова, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова.



Кроме того, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Балмочных, Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, 30 лет Октября, Земной, Кленогвой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, Лесопарковое хозяйство, 4-й Пятилетки, Антипова.

Подвоз воды будет организован по адресам:



- улица Кузнечная, 10а,



- улица Октябрьская,61,



- улица Антипова, 2,



- улица Шевченко,7,



- улица Фурманова, 10,



- улица Депутатская, 52а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



11 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 отключат электричество в доме № 1 по улице Третьякова и на улицах Белорусской, Баумана, Цементников, Брюллова, переулках Космическом, Свободном, в садоводчестве «Сокол-2».



С 09:00 до 17:00 не будет света в домах № 4 по улице Жуковского, №№ 3, 5, 9 по улице Краснознаменной, № 5 в 1-м Театральном переулке, № 1 в Парковом переулке, № 1 в Стандартном переулке, № 17 в Рудном переулке, на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Бачурина, Коммунистической, Краснозаводской, Зеленой, Ильича, Фурманова, Урицкого, Юношеской, в переулке Моторном, по проезду Ильича. Обесточат также садоводчества «Липецкстрой», «Студеновское», «Горняк», «Спутник».



С 14:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина.



