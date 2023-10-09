39-летнего мужчину отправили на 3,5 года в колонию строгого режима за пьяную езду

«ВАЗ 21140» был конфискован в доход государства.

Лебедянский районный суд вынес приговор 39-летнему ранее неоднократно судимому мужчине за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом водитель уже имел судимость за пьяную езду. Причём предыдущий приговор за нетрезвое вождение мужчина выслушал только 4 месяца назад — 1 июня.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 мая этого года около часа ночи, имея не снятую и не погашенную судимость, пьяный мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ 21140» был остановлен инспекторами ДПС на улице Машиностроителей в Лебедяни.



Состояние опьянения выдавали запах алкоголя изо рта, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого он отказался.



В суде водитель вину признал, дело рассматривали в особом порядке.



В результате мужчину признали виновным и по части 2 статьи 264.1 УК РФ приговорили за последний случай пьяной езды к полутора годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года.



Путем частичного сложения наказания, назначенного по последнему приговору и наказания по приговору Лебедянского районного суда Липецкой области от 1 июня 2023 года, окончательно мужчине назначили 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишили водительских прав на 5 лет 11 месяцев.



Автомобиль «ВАЗ 21140» был конфискован в доход государства.