Происшествия

27 минут назад

В Воловском районе на пруду рыбак убил рыбака

406
#убийство
В Воловском районе на пруду рыбак убил рыбака

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, чей труп был обнаружен на берегу пруда

В Воловском районе задержан подозреваемый в убийстве рыбака. Труп 38-летнего мужчины был обнаружен на берегу пруда 1 октября. - Согласно выводам судмедэкспертов, он скончался в результате тупой травмы живота. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к особо тяжкому преступлению. Им оказался местный житель, с которым потерпевший незадолго до смерти рыбачил на пруду. По данным следствия, вечером 30 сентября подозреваемый при распитии спиртных напитков на пруду во время рыбалки в ходе конфликта нанес потерпевшему удары кулаком в грудную клетку, сломав ребра. Оставив потерпевшего одного, компания рыбаков разошлась по домам. От полученных травм потерпевший скончался. Его обнаружили без признаков жизни местные жители и сообщили в правоохранительные органы, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области. Суд арестовал подозреваемого на время следствия.
406
#убийство

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