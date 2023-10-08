Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы за то, что он согласился стать «подставным лицом»

Мужчина согласился зарегистрировать на себя компанию всего за 10 тысяч рублей.

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.



- В декабре 2021 года мужчина за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя фирму, тем самым формально выступил ее учредителем и генеральным директором. Пакеты документов по внесению изменений в сведения о юридическом лице обвиняемый представил в учреждение, осуществляющее государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, обвиняемый для создания видимости функционирования фирмы открыл в банковских учреждениях областного центра 6 расчетных счетов. Получив в банках документы, содержащие реквизиты счетов, а также USB-носители с закрытыми ключами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания обвиняемый передал их стороннему лицу.



К управлению фирмой мужчина никогда отношения не имел. За регистрацию фирмы на себя он получил денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Дело липчанина передано в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.