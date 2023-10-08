Происшествия

сегодня, 09:09

Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы за то, что он согласился стать «подставным лицом»

655
#незаконное предпринимательство #мошенничество
Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы за то, что он согласился стать «подставным лицом»

Мужчина согласился зарегистрировать на себя компанию всего за 10 тысяч рублей.

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.

- В декабре 2021 года мужчина за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя фирму, тем самым формально выступил ее учредителем и генеральным директором. Пакеты документов по внесению изменений в сведения о юридическом лице обвиняемый представил в учреждение, осуществляющее государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, обвиняемый для создания видимости функционирования фирмы открыл в банковских учреждениях областного центра 6 расчетных счетов. Получив в банках документы, содержащие реквизиты счетов, а также USB-носители с закрытыми ключами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания обвиняемый передал их стороннему лицу.

К управлению фирмой мужчина никогда отношения не имел. За регистрацию фирмы на себя он получил денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Дело липчанина передано в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
655
#незаконное предпринимательство #мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
55
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

В Елецком районе сгорела надворная постройка вместе с автомобилем
#пожар
В Елецком районе сгорела надворная постройка вместе с автомобилем

16 минут назад

Происшествия
В Воловском районе на пруду рыбак убил рыбака
#убийство
В Воловском районе на пруду рыбак убил рыбака

26 минут назад

Происшествия
Жительницу Подмосковья будут судить в Липецке за 12 фактов мошенничества
#Мошенничество
6
Жительницу Подмосковья будут судить в Липецке за 12 фактов мошенничества

вчера, 09:10

Происшествия
Оставившего умирать избитую жену липчанина арестовали
#убийство #арест
18
Оставившего умирать избитую жену липчанина арестовали

06.10.2023 18:58

Происшествия
Из здания правительства Липецкой области эвакуировали более 250 человек
#эвакуация #учения
33
Из здания правительства Липецкой области эвакуировали более 250 человек

06.10.2023 17:03

Происшествия
Липецкие водители снова жалуются на гуляющего по проезжей части пешехода
#ПДД #нарушение
6
Липецкие водители снова жалуются на гуляющего по проезжей части пешехода

06.10.2023 16:48

Происшествия